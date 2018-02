Après New York, Londres et Milan, c’est à Paris de lancer les festivités de la semaine de la mode…

Encore une Fashion Week ? Oui, encore une Fashion Week ! Ce lundi à 20 heures, Simon Porte Jacquemus ouvrira le bal de la célèbre semaine de la mode parisienne, qui se penchera sur l’automne/hiver 2018-19 (ça arrive plus vite qu’on ne le pense). Au programme ? Soixante-dix neuf défilés et plus de trente présentations régaleront (ou pas), les fashion addicts venus en nombre dans la capitale, avides de créativité, de grandiose et de m’as-tu-vu (sans oublier le champagne, et peut-être même de la drogue). Lancement d’une exposition phare, débuts d’un nouveau talent et renaissance d’une maison centenaire, voici quelque temps forts de cette nouvelle Fashion Week.

Des petits nouveaux

Si les grandes maisons, à l’instar de Dior, Saint Laurent ou encore Chanel répondront une fois encore au rendez-vous, cette nouvelle semaine de la mode sera marquée par l’arrivée de petits nouveaux. A commencer par Marine Serre, lauréate du prix LVMH 2017, qui après avoir fait ses armes chez Balenciaga, se lance désormais dans le grand bain. Elle aura même l’honneur de lancer la première vraie journée de cette Fashion Week, mardi matin à 10h30.

Marine Serre (à gauche), lancera les festivités mardi 27 février - Zach Hilty/BFA/Shutters/SIPA

Parmi les autres nouveautés, la marque Beautiful People, dirigée par Hidenori Kumakiri, un ancien modéliste de Comme des garçons, fera elle aussi son entrée dans le calendrier officiel. Tout comme la griffe hongkongaise Jourden, l’australienne Ralph & Russo, la géorgienne Situationist ou la parisienne A.P.C., qui après avoir défilé quelques saisons à New York, revient fouler les catwalks de la capitale.

Poiret renaît de ses cendres

Autre événement notable de ce calendrier : Poiret ressuscite. Plus de 80 ans après sa disparition, la marque du couturier qui libéra la femme du corset, va renaître de ses cendres, avec à sa tête la Belge Anne Chapelle, propriétaire et PDG des griffes Ann Demeulemeester et Haider Ackermann. Et c’est Yiqing Yin, ancienne étudiante de l’École nationale supérieure des Arts décoratifs (Ensad), passée par la maison Léonard, qui est chargée de la nouvelle direction artistique. Relancer une maison centenaire, de quoi avoir un poil la pression…

Une rétrospective très attendue

S’il y a bien un créateur qui n’a plus à faire ses preuves, c’est le Belge Martin Margiela. À partir de vendredi, le Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris, inaugurera une grande rétrospective consacrée au cofondateur de la Maison Martin Margiela en 1988. Une exposition très attendue qui reviendra sur les œuvres majeures conceptuelles et avant-gardistes du créateur, mais aussi sur ses nombreuses influences. Rappelons que depuis 2014, la direction artistique de la maison est assurée par John Galliano.

Une grande rétrospective sera consacrée au créateur Martin Margiela à partir du 3 mars - SIPA

Un mardi de clôture chargé

À noter que le tout dernier jour de cette semaine de la mode, sera particulièrement chargé. Chanel ayant reporté son défilé au mardi 6 au matin, la journée de clôture enchaînera donc les maisons de renom, avec Miu Miu, et Louis Vuitton. De quoi terminer la Fashion Week en beauté !

Clio Weickert