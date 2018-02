Fashion Week de Londres: «Oh my God !» Elizabeth II assiste à son premier défilé avec Anna Wintour

La reine Elizabeth II et Anna Wintour au premier rang du défilé de Richard Quinn le 20 février 2018. — Yui Mok/AP/SIPA

God save the Queen au défilé Richard Queen ! La reine Elisabeth II a assisté, pour la toute première fois de son règne, à un défilé de mode ce mardi dans le cadre de la Fashion Week de Londres. « Sa Majesté a vu le défilé de Richard Quinn aux côtés de Dame Anna Wintour. Richard est le premier récipiendaire du prix Queen Elizabeth II pour le design britannique », a informé le compte Twitter officiel de la famille royale britannique.

La reine assiste à son premier défilé à 91 ans

Her Majesty views Richard Quinn's runway show alongside Dame Anna Wintour.

Richard is the first recipient of The Queen Elizabeth II Award for British Design. @LondonFashionWk #LFC pic.twitter.com/5L6D7wz7eV — The Royal Family (@RoyalFamily) February 20, 2018

Pour la première fois qu’Anna Wintour, directrice artistique de Condé Nast et rédactrice en chef du Vogue US n’a pas régné sur le front row d’un show. La papesse de la mode s’est assise au premier rang du défilé Richard Quinn automne-hiver 2018-2019 à côté d’une place laissée vacante à sa droite, ornée d’un coussin en velours bleu marine.

The Queen’s London Fashion Week frow priorities are totally correct: soft blue cushion - while everyone else makes do with their coats. Respect. 👑 #LFW18 #LFW pic.twitter.com/50PR8ZYWrr — Emma Barnett (@Emmabarnett) February 21, 2018

Oh My God ! Quelle ne fut pas la surprise des invités lorsqu’ils ont vu arriver la reine Elizabeth II, très en beauté à 91 ans. Tous les invités se sont levés à l’arrivée de sa majesté, mais Anna Wintour n’a pas daigné enlever ses lunettes noires. Une entorse au protocole, s’interrogent les médias britanniques.

Video: Dame Anna Wintour stood for The Queen today but didn’t take off her glasses. Fashion daarling or breach of protocol? #LondonFashionWeek pic.twitter.com/h22RIP068X — Rebecca English (@RE_DailyMail) February 20, 2018

Pour son premier défilé, sa majesté avait misé sur une robe et une veste en tweed bleu ciel agrémenté de petits cristaux Swarovski aigue-marine, créée par la styliste britannique Angela Kelly, assistante personnelle et responsable de la garde-robe de la reine, qui s’est assise à la gauche d’Anna Wintour. Une tenue rehaussée de gants noirs et d’un sac à main assorti.

And in case you are wondering why the Queen’s appearance at #LFW with Anna Wintour was so memorable, this says it all..... pic.twitter.com/bP6xNY14Ed — Rebecca English (@RE_DailyMail) February 21, 2018

La reine s’est installée entre Anna Wintour et Caroline Rush, membre de la British Fashion Council, la fédération de la mode britannique. Les trois femmes ont discuté chaleureusement avant le début de la présentation. Et une fois n’est pas coutume, Anna Wintour n’a pas été avare de sourires. Les deux complices s’étaient déjà rencontrées à l’occasion de la décoration de la rédactrice du titre de chevalier de l’Ordre de l’empire britannique. Anna Wintour avait passé la veille la soirée avec Kate Middleton à l’occasion d’un dîner mondain.

The Queen watched Richard Quinn’s show from the front row @LondonFashionWk #LFW before presenting him with his award.

Each year a designer will be selected by the @BFC, in collaboration with the Royal Household, to be recognised. pic.twitter.com/wqQDOJAOt5 — The Royal Family (@RoyalFamily) February 20, 2018

Fonction oblige, la reine, férue de mode, a essayé de faire preuve d’une grande réserve lors du passage des différents looks du créateur Richard Quinn. La souveraine apparaît cependant sur les nombreuses vidéos réalisées par les invités du rang d’en face, un peu décontenancée face à la collection du créateur, composée de combinaisons à fleurs portées avec des casques de moto et de robes en cuir et bas résille. Lors du final, elle s’est tout de même fendu de très légers applaudissements.

La reine a remis le premier « prix Elizabeth II de la mode »

Her Majesty The Queen meets young people from ‘New Gen' – a British Fashion Council initiative that supports emerging talent. #LFW @LondonFashionWk pic.twitter.com/mYYp3pWk2w — The Royal Family (@RoyalFamily) February 20, 2018

La reine a remis au jeune styliste Richard Quinn le premier « prix Elizabeth II de la mode », une récompense qui sera décernée chaque année à un nouveau talent. Il a été choisi pour la qualité exceptionnelle de ses imprimés.

« C’est un grand plaisir d’être ici aujourd’hui à la Fashion Week de Londres », a déclaré Elizabeth II avant de remettre le prix. Le trophée, dessiné par Angela Kelly, s’inspire de la rose de la reine.

Richard Quinn created a print studio which offers accessible services to students and his peer group of emerging designers. The Award, designed by Angela Kelly, was inspired by the Queen Elizabeth rose.#LFW @LondonFashionWk pic.twitter.com/Gf99vbZ6dI — The Royal Family (@RoyalFamily) February 20, 2018

Richard is an emerging talent who studied at Central St Martin's in London and has been recognised for his exceptional prints. He received his award from The Queen this afternoon @LondonFashionWk #LFW pic.twitter.com/LjXRkRAS4y — The Royal Family (@RoyalFamily) February 20, 2018

« Du tweed des Hébrides à la dentelle de Nottingham en passant par Carnaby Street, notre industrie de la mode est réputée pour son savoir-faire exceptionnel depuis de nombreuses années », a-t-elle souligné. Elle « continue à produire des textiles de classe mondiale et des créations à la pointe du progrès », a poursuivi la reine.

Avoir la reine parmi les invités du défilé a été une expérience « surréaliste », a confié de son côté Richard Quinn, heureux comme un roi, qui a ajouté rêver d’habiller un futur membre de famille royale : l’actrice américaine Meghan Markle, qui épousera le prince Harry en mai. Nul doute que le créateur va avoir le vent en poupe après ce coup de projecteur royal !