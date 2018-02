Les meilleures crêpes de Paris? Venez les goûter avec «20 Minutes» au Breizh Café Odéon

La préparation d'une galette au Breizh Café Odéon — P.SERVENT

Il n’y a pas qu’à la Chandeleur, qu’on peut se délecter de crêpes au bon goût de Bretagne. N’importe quel autre jour de l’année fait l’affaire, même si nous, chez 20 Minutes, on a finement décidé d’inviter l’un (ou l’une) d’entre vous le jour de Mardi Gras, quand tout est permis… Car ce serait dommage de devoir demander la permission pour se régaler des crêpes et galettes du Breizh Café d’Odéon, considérées par les redoutables critiques gastronomiques du Point ou du Figaro comme les meilleures, sinon les plus créatives de Paris…

Imaginé par Bertrand Larcher, le concept de « la crêpe autrement » défendu par le Breizh Café vient en réalité… du Japon, où ce Breton diplômé de l’école hôtelière de Dinard a débuté dans la restauration, ouvrant la toute première crêperie du pays du Soleil-Levant. Depuis, le Breizh Café essaime dans trois directions : le Japon (Yokohama, Tokyo Shinjuku et Ginza, Kyoto), la Haute-Bretagne (Cancale, Saint-Malo) et Paris (Le Marais, Odéon).

Rolls aux algues wakame

Les influences nippones sautent aux yeux dans le beau livre édité par La Martinière et se ressentent en cuisine. Un des musts du Breizh Café Odéon, ce sont les rolls, des galettes de sarrasin roulées et tranchées comme des makis après avoir été farcis, au choix, de saumon aux œufs brouillés, d’artichaut aux algues wakamé, ou de saucisses bretonnes, également aux algues. Ces dernières sont garanties 100 % « de Saint-Malo », assure la carte.

De la même façon, le sarrasin vient du Moulin de Vitré, les épices de Rollinger, le beurre de Bordier, les coquillages et les crustacés du Parc Saint-Kerber. « Nous avons à cœur de faire rayonner le terroir breton, assure Serguei, le directeur des Breizh Café à Paris. On essaie aussi de faire rayonner de plus petits fournisseurs, dès lors que leurs produits sont de grande qualité. » La plupart proviennent d’Ile-et-Vilaine, mais pas seulement : le tarama, qui accompagnent les galettes croustillantes à l’apéro, vient de la Maison espagnole Bellota Bellota.

Si, au Breizh Café, la langoustine est reine avec sa triple déclinaison mayonnaise wasabi, poêlée au beurre d’algue ou recouverte d’une galette de sarrasin aux légumes de saison, les crêpes traditionnelles ont aussi leur place sur la carte… Mais avec toujours ce twist mi-breton, mi-nippon, qui fait la différence. Sans oublier le tour de main que Louison, le chef crêpier du Breizh Café Odéon, a hâte d’expliquer au lecteur (ou à la lectrice) de 20 Minutes retenu(e) pour le déjeuner. « C’est assez physique, prévient-il. Car il faut être précis et aller vite. » Après, rien n’empêche de prendre son temps pour déguster…