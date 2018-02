Chandeleur: On a élu la meilleure alternative au Nutella (histoire de fourrer ses crêpes sans échauffourées)

Les produits testés à la rédaction de «20 Minutes» à Paris. — A. Demoulin/20 Minutes

Une folie furieuse, typiquement française. Une promotion sur le pot de 950 g de Nutella, vendu 1,41 euro au lieu de 4,70 euros a provoqué des émeutes dans certains magasins Intermarché jeudi dernier. C’est peu dire que les Français raffolent de la pâte à tartiner Ferrero. S’ils représentent moins de 1 % de la population, les habitants de l’Hexagone ingurgitent 26 % de la consommation mondiale de Nutella, soit 84.000 tonnes, soit 100 millions de pots, soit près de 1,5 pot par an et par habitant, selon les chiffres de ConsoGlobe. Une affinité si particulière entre Nutella et les Français que le magasin de meubles But a décidé d’offrir quelque 10.000 pots à ses clients ce vendredi, à l’occasion de la Chandeleur.

Afin que vous n’en veniez pas aux mains pour en choper un, un jury de cinq journalistes de la rédaction de 20 Minutes, dont notre journaliste gastronomique, tous « Nutellomanes » avertis, se sont sacrifiés et ont testé sept pâtes à tartiner, sept alternatives à la star italienne, histoire de pouvoir fourrer ses crêpes sans échauffourées.

Des pâtes à tartiner sans huile de palme

Même si on est averti des dangers de l’huile de palme - ingrédient présent dans la pâte à tartiner Ferrero, accusée d’avoir des effets nocifs sur la santé et l’environnement et qui a conduit à l’adoption de « l'amendement Nutella » en 2012 par la commission des Affaires sociales du Sénat, ceux qui ne jurent que par l’authentique Nutella ont du mal à plonger la cuillère avec le même plaisir dans une autre pâte à tartiner. On est souvent déçu par le goût ou la texture ou encore rebuter par le prix, parfois exorbitant des pâtes à tartiner bio.

Notre jury a donc évalué, à l’aveugle, les sept produits selon trois critères : la saveur, la texture et le degré de ressemblance avec le chouchou des Français. Tous les produits testés sont sans huile de palme, voici notre classement :

N° 1 : Pâte à tartiner Chocolat Noisettes, Jardin Bio

Le prix : Environ 4 euros le pot de 350 g, soit 11,40 euros le kilo

Saveur : 15/20

Texture : 16,4/20

Ressemblance : 16,2/20

Note globale : 15,8/20

L’avis du jury : Nutella ou pas Nutella, le doute a plané pendant la dégustation à l’aveugle. Clairement, notre préférée, avec un rapport qualité prix irréprochable.

N°2 : Pâte à tartiner au cacao et noisettes Nocciolata, Rigoni di Asiago

Le prix : 3,15 euros les 270 g, soit 11,66 euros le kilo

Saveur : 14,2/20

Texture : 14,4/20

Ressemblance : 15,2/20

Note globale : 14,6/20

L’avis du jury : Cela ressemble au Nutella, même si la texture est légèrement plus fluide, mais on sent que c’est meilleur.

N°3 : Pâte à Tartiner Chocolat Noisettes Mamie Bio

Le prix : 4,97 euros au lieu de 5,97 euros les 350 g en ce moment chez Naturalia, soit 14,10 euros le kilo

Saveur : 14,6/20

Texture : 14/20

Ressemblance : 11,4/20

Note globale : 13,3/20

L’avis du jury : Un peu plus « gourmande » et chocolatée que Nutella.

N°4 : Pâte à tartiner, Jadis et Gourmande

Le prix : 6,90 euros les 200 g et 13,70 euros les 400 g, soit 34,25 euros le kilo

Saveur : 12,2/20

Texture : 11,8/20

Ressemblance : 10,6/20

Note globale : 11,5/20

L’avis du jury : Un peu plus « gourmande » et chocolatée que Nutella en termes de saveur.

N°5 : Pâte à tartiner bio Noisette & Lait, Nature et découvertes

Le prix : 7,95 euros les 220 g soit 36,13 euros le kilo

Saveur : 11,2/20

Texture : 8,4/20

Ressemblance : 11,8/20

Note globale : 10,5/20

L’avis du jury : Si on sent les noisettes côté saveur, la pâte à tartiner a été jugée très sucrée et un peu huileuse.

N°6 : Pâte à tartiner au cacao et noisettes sans lait Nocciolata, Rigoni di Asiago

Le prix : 3,25 euros les 270 g, soit 12 euros le kilo

Saveur : 12/20

Texture : 10,8/20

Ressemblance : 7,4/20

Note globale : 10/20

L’avis du jury : Une pâte à tartiner bio sans huile de palme, sans gluten, mais aussi sans lait, remplacé par davantage de noisettes et de cacao, jugée trop chocolatée. Avis aux amateurs !

N°7 : Confiture de lait Noisette beurre salé, Eric Bur

Le prix : 5,23 euros les 230 g, soit 22,70 euros le kilo

Saveur : 10,8/20

Texture : 8,8/20

Ressemblance : 0,4/20

Note globale : 6,6/20

L’avis du jury : Cela n’a rien n’a voir, c’est une confiture de lait au caramel avec un peu de noisettes, hors concours pour concurrencer le Nutella !