« 20 Minutes », première marque d’info en France pour s’informer en ligne

Une nouvelle fois merci. A chaque fois que 20 Minutes apparaît bien noté dans un classement, on ne peut que remercier les lecteurs et lectrices qui nous suivent et nous font confiance. Quand 20 Minutes arrive en tête d’un classement, on rougit, on sourit, on s’en félicite et la première chose qui nous vient en tête est de vous remercier fidèles adeptes de notre journal, de notre site internet, de nos réseaux sociaux, nos vidéos et podcasts. Ce jour, on vous dit un très grand MERCI. En effet, 20 Minutes se classe en tête des marques d’information les plus utilisées pour s’informer en ligne, chaque semaine, selon le Digital News Report 2023.

« Cela nous conforte dans notre mission de rendre l’information accessible au plus grand nombre, au travers de la gratuité mais aussi grâce à l’innovation et à la multiplication des formats de diffusion de nos contenus », détaille Ronan Dubois, directeur général et directeur de la publication de 20 Minutes.

36 % des Français évitent l’actualité

Cette enquête du Reuters Institute pour l’université d’Oxford – réalisée dans 46 pays entre janvier et février 2023 auprès de 93.000 consommateurs d’informations numériques – révèle les habitudes de consommation de la presse et les dernières évolutions en matière d’usages.

On apprend ainsi que 36 % des Français évitent parfois ou souvent l’actualité. Et seuls 11 % des Français sont abonnés à une offre payante de presse. Près de 47 % des Français non abonnés à une offre payante considèrent que rien ne pourrait les inciter à payer pour avoir accès à l’infirmation. A ceux-ci, nous ne pouvons que leur rappeler que 20 Minutes est 100 % gratuit et que nos informations sont sourcées et vérifiées.