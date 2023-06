Le groupe Lagardère a annoncé vendredi la nomination de Geoffroy Lejeune, 34 ans, comme directeur de la rédaction du JDD, en pleine grève de ses équipes, opposées à l’arrivée du journaliste d’extrême droite, fraîchement débarqué de l’hebdomadaire Valeurs Actuelles.

Geoffroy Lejeune succède à Jérôme Béglé, lui-même nommé directeur général de la rédaction de Paris Match, autre titre du groupe Lagardère, dont l’absorption par Vivendi, le groupe du milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré, vient d’être autorisée par Bruxelles. Une décision officialisée alors que le JDD ne paraîtra pas dimanche, la quasi-totalité de sa rédaction ayant décidé vendredi de poursuivre la grève lancée la veille pour contester ce qui n’était alors que la possible arrivée à sa tête du journaliste d’extrême droite.

Pas de JDD ce dimanche

La rédaction a voté à 96 % (81 pour, trois contre, trois qui ne se prononcent pas) « en faveur de la poursuite de la grève » jusqu’à samedi 17H30, a annoncé la société des journalistes (SDJ) du journal dominical dans un communiqué. Conséquence, l’édition de dimanche ne paraîtra pas, ont précisé deux journalistes à l’AFP.

Le personnel du Journal du dimanche (JDD) avait décidé jeudi de se mettre en grève pour contester la rumeur Lejeune, avancée par le journal Le Monde. Si la nomination de Geoffroy Lejeune « devait se confirmer, ce serait, au-delà de la provocation et de la démonstration que l’extrême droite s’installe désormais tranquillement dans les médias, une trahison pour l’ensemble de la rédaction et des lecteurs », a ainsi estimé vendredi sur Twitter Alain Genestar, directeur de la rédaction du JDD de 1987 à 1999, désormais à la tête de Polka Magazine.





« Un journal est comme un pays, il a une histoire, elle l'engage. » Le message de soutien d'Alain Genestar, ancien patron du JDD.







Une saignée à la ITélé à prévoir ?

« Bolloré est un spécialiste du découpage à la hache dans les médias qu’il rachète (…) souvenons-nous d’ITélé », devenue CNews après s’être vidée de sa rédaction, a tweeté de son côté le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire.

« Nous nous mobiliserons autant que possible pour éviter un carnage journalistique au JDD », a-t-il poursuivi, souhaitant « courage à ses journalistes qui défendent leur indépendance éditoriale et l’honnêteté de l’information ». De nombreuses personnalités de gauche se sont également inquiétées d’un possible virage à droite toute du journal, perspective saluée en revanche par des personnalités d’extrême-droite.