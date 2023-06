Le dénouement est, de l’aveu même des enquêteurs, assez inespéré. Quatre ans et demi après la mort de Tessa Raimbault, fauchée par un véhicule qui ne s’est pas arrêté à Saint-Julien-de-Concelles, près de Nantes, un homme est passé aux aveux jeudi. Son arrestation a été rendue possible par le témoignage d’un ami du suspect qui avait été mis dans la confidence et qui, jusque-là, avait gardé le silence. Mais, le 12 juin dernier, cet ami a regardé l’émission « Appel à témoins » sur M6, laquelle s’est intéressée longuement à l’affaire Tessa. L'affaire, faute de piste, s’apprêtait à être classée sans suite.

Emu par le témoignage de la mère de Tessa sur le plateau télévisé, le confident s’est décidé à appeler la gendarmerie. « Force est de constater que cette émission a été un élément déclencheur dans le dossier. Elle a contribué indéniablement à l’avancée significative de l’enquête. La personne dit bien que c’est à la suite de cette émission qu’elle a choisi de s’exprimer », déclare Renaud Gaudeul, procureur de la République de Nantes.

« On est satisfait, la mission est remplie, réagit Jean-Marie Goix, le producteur de l’émission. C’est l’objectif d’Appel à témoins : essayer de faire avancer des affaires et d’obtenir des résultats. On a beaucoup travaillé sur l’affaire Tessa. On a été très touchés par cette histoire et l’émotion des parents. Pour eux, c’était l’opération de la dernière chance. » Si le témoignage décisif a été adressé directement à la gendarmerie, 45 appels et 85 mails ont été reçus par le standard de l’émission après le passage télévisé. « Quand on regardait le contenu des appels qui nous parvenaient, on s’est rendu compte qu’il y avait des gens qui avaient des informations. J’avais bon donc espoir d’aboutir. Pendant le direct, il y avait une attention sur le plateau que j’avais rarement vue. Ça a motivé, je pense, les téléspectateurs à téléphoner. »

Décisif sur l’affaire Lucas Tronche ?

Lancée le 7 juin 2021, l’émission présentée par Julien Courbet est spécialisée dans la recherche de témoins d’affaires impliquant des personnes disparues, des homicides non élucidés et des fugues. Un concept unique en France, depuis le Perdu de vue de Jacques Pradel, alors qu’il est courant dans de nombreux pays étrangers. « On n’est pas une émission de faits divers, avance Jean-Marie Goix. On est une émission pour rendre service aux gens lorsque tout a été essayé par la police ou la justice. Au centre de ce programme, il y a les familles qu’on écoute énormément, on met en valeur leur récit. On réalise aussi un travail d’enquête grâce à une quinzaine de journalistes qui étudient chaque cas. A la première émission, un procureur a dit à l’antenne qu’il considérait qu’elle était d’utilité publique. Jacques Dallest, l’ancien procureur spécialisé dans les cold cases, intervenant régulier, dit de même. »





Julien Courbet est le présentateur de l'émission "Appel à témoins" sur M6. - B.Decoin/M6

Quatre épisodes ont été diffusés depuis juin 2021. Pour quels résultats avant l’affaire Tessa ? « La première émission avait permis de retrouver la dépouille de Lucas Tronche, ce gamin recherché depuis six ans et qui a été retrouvé quelques jours après l’émission », revendique Jean-Marie Goix. Des ossements avaient en effet été découverts le 24 juin 2021 sur une paroi rocheuse, ossements authentifiés quelques jours plus tard comme étant ceux de Lucas Tronche. « Ce n’est pas l’émission de M6 qui nous a permis de faire la découverte, contrairement à ce qu'elle avance, contredit une source proche du dossier à 20 Minutes. On avait prévu des séries de fouilles longtemps avant Appel à témoins parce qu’on avait pensé que ça pouvait aussi être un accident et que Lucas Tronche avait pu tomber dans des zones dangereuses aux alentours de chez lui. »

Les deux émissions suivantes ont « permis des avancées mais qui n’ont pas donné lieu à des évolutions, du moins pas encore », considère Jean-Marie Goix. Quant à l’émission du 12 juin, « il y a eu des nouveaux développements pour deux des cinq affaires qu’on a traitées, je suis assez confiant pour qu’on obtienne des résultats ces prochains jours », ajoute le producteur.

Jusqu’à 2,5 millions de téléspectateurs

Les audiences d’Appel à témoins avoisinent 2 millions de téléspectateurs par épisode, avec un pic à 2,5 millions de téléspectateurs lors du premier épisode extrêmement médiatisé. « La famille de Tessa avait fait plusieurs appels à témoins locaux mais, forcément, quand vous vous adressez à 2 millions de personnes d’un coup, vous augmentez les chances d’aboutir », justifie Jean-Marie Goix. Les appels sérieux reçus, plus de 350 concernant l’affaire Lucas Tronche, sont systématiquement notés et transmis aux autorités. « On reçoit aussi pas mal d’appels de voyants auxquels on ne donne pas suite », confie le producteur.









Sur les réseaux sociaux, des téléspectateurs critiquent toutefois le programme, le jugeant un peu trop sensationnel, trop larmoyant, trop sévère avec les enquêteurs, dans le but de faire de l’audience. « Oui il y a un aspect sensationnel, on ne va pas non plus dire le contraire », estime le procureur de la République de Nantes, qui s’était lui-même déplacé sur le plateau de M6 le 31 janvier 2022 afin d’évoquer une autre affaire [la disparition mystérieuse de Léa Petitgas].

« Il y a sur Twitter, comme un peu à chaque fois, des critiques sur ce programme mais, franchement, très peu, répond Jean-Marie Goix. Nous, on est là pour venir en aide aux familles. Si on parvient à dire à la maman de Tessa "vous allez pouvoir faire votre deuil" et "grâce à nous le meurtrier de votre fille a été retrouvé", on a rempli notre mission. L’émission, elle est digne. Jacques Dallest ne viendrait pas sur une émission sensationnaliste. Le procureur Gaudeul, quand il est venu sur notre plateau, il ne s’est pas pincé le nez. On fait attention à ça, on ne veut pas sombrer dans le pathos. »