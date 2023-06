« Cette grève est historique. A la rédaction, les esprits sont très échauffés, il en va de l’avenir de notre journal. » C’est ainsi qu'un élu SNJ à Sud Ouest nous décrit l’ampleur de la grève immédiate votée ce mardi par les journalistes de la rédaction du quotidien de Nouvelle-Aquitaine.

La rédaction, par la voix de son élu, dénonce un plan de « mesures économiques sur la masse salariale » de la direction. « Pour les futurs départs de titulaires, leurs postes ne seront plus pourvus et les journalistes en congés ou en RTT ne seront plus remplacés », s’insurge le syndicaliste. « Ces mesures [auront] un effet néfaste sur les conditions et la qualité de travail des journalistes, dénonce un collectif de journalistes grévistes dans un communiqué, cela a été vécu comme du mépris à l’encontre des journalistes, mais aussi comme une stratégie économique mortifère. »





Le principe d'une grève immédiate a été acté ce mardi 20 juin à la majorité lors d'une assemblée générale des journalistes de « Sud Ouest » à la suite des annonces de la direction la semaine passée concernant un plan d'économies renforcé @SNJ_national — SNJ SudOuest (@SNJ_Sudouest) June 20, 2023







Probablement pas de journal ce mercredi

Ce mardi, à 11 heures, la rédaction du journal s’est réunie en assemblée générale. A 14 heures, la grève était votée à 90 %. Cette grève immédiate sera suspendue dès ce mardi soir, dès la fin des services. Dès mercredi matin, les journalistes seront à nouveau à leurs postes même si les syndicats n’excluent pas à cette heure une nouvelle assemblée générale. « Selon toute vraisemblance, il n’y aura pas de journal demain [mercredi]. Et quant à celui de jeudi, il y a aussi une menace de non-parution », indique un élu.

Une hausse du tarif du journal

Autre point de discorde entre la rédaction et la direction, le prix du journal. Le 1er juillet, son prix passera de 1.40 à 1.50 euro. « Nous dénonçons ce nouveau modèle, dont la pagination sera réduite et le prix augmenté. L’offre sera moins bonne. Nous ne pouvons pas proposer cela à nos lecteurs », s’agace les élus du SNJ.









En décembre déjà, les journalistes du SNJ avaient alerté dans un communiqué de presse sur l’échec des négociations de hausse des salaires des CDI, des CDD et des pigistes, dans le contexte actuel de forte inflation. Au final, seulement 28 salariés sur 723 CDI avaient vu leurs revenus rehaussés de 5 %.

Les syndicats dénoncent aussi l’usage à répétition des contrats précaires (CDD ou piges). Pour rappel, la direction du groupe Sud Ouest avait été condamnée aux Prud’hommes à requalifier en CDI le contrat d’une qui avait passé plus de sept années en CDD en agence et qui avait été « licenciée sans cause réelle et sérieuse ». Une autre affaire similaire en 2020 avait fait du bruit dans la presse, après le licenciement du jour au lendemain d’un dessinateur de presse.