Un Out d’or dans l’armoire à trophées de 20 Minutes. Et plus particulièrement dans celle de Sélène Agapé. Notre journaliste a remporté le Out d’or 2023 de la catégorie « Enquête/Reportage » pour un reportage consacré à la difficile libération de la parole LGBTQI+ aux Antilles dix ans après le mariage pour tous. Cet article faisait partie d’une série consacrée aux dix ans du mariage pour tous (vous pouvez retrouver certains de ces articles sous celui-ci ou dans la colonne de droite).

Créés par l’association des journalistes lesbiennes, gays, bi·e·s, trans et intersexes (AJL), les Out d’or récompensent des personnes ou des initiatives qui œuvrent en faveur de la visibilité LGBTQI+. Parmi les autres lauréats ou lauréates des Out d’or 2023, figure Paloma, gagnante de la première saison de « Drag Race France » en 2022 et élue personnalité LGBTQ+ de l’année.

20 Minutes félicite Sélène pour ce succès qui récompense également le travail de notre rédaction. Nous réaffirmons à cette occasion l’un de nos engagements de « construire des ponts entre les communautés, en respectant les différences, la liberté de pensée, de parole et de croyance, et la dignité de la personne humaine ».