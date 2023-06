Site miroir, vidéo piratée, 20 Minutes est comme d’autres titres de presse français – Le Monde, Le Parisien ou Le Figaro – ou internationaux victime d’un réseau de manipulation russe. Un réseau « complexe et persistant », selon le ministère des Affaires étrangères, visant à « discréditer le soutien occidental à l’Ukraine ».

« Nous prenons cette affaire très au sérieux et nous agirons de manière résolue pour faire face à cette usurpation de l’identité de notre marque, affirme Ronan Dubois, directeur général de 20 Minutes. Nous sommes un éditeur de confiance qui s’efforce de fournir des informations précises, non partisanes et vérifiées à plus de 20 millions de lecteurs. Nous considérons notre mission comme essentielle pour le bon fonctionnement démocratique. C’est pourquoi, face à cette attaque insidieuse, nous avons décidé de déposer à nouveau plainte. Nous ne laisserons pas ces actions malveillantes compromettre l’intégrité de notre travail journalistique et l’accès à une information fiable pour nos lecteurs. »

« La lutte contre les fausses informations ne se limite toutefois pas à des poursuites judiciaires, poursuit notre directeur général. Nous nous engageons à poursuivre sans relâche notre travail de sensibilisation et d’éducation auprès de nos lecteurs et internautes. Aussi, nous croyons fermement que l’autonomie est la clé pour repérer et contrer les fausses informations. Nous continuerons donc d’investir dans des initiatives visant à renforcer la vigilance et l’attention des lecteurs et à promouvoir la pensée critique afin de permettre à tous de se forger une opinion éclairée. Nous allons accélérer encore la mise en place de ressources éducatives, de conseils pratiques de vérification des faits pour aider nos audiences – et notamment les jeunes générations – à discerner les informations fiables des manipulations. »