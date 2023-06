Dès septembre 2022, quelques mois après le début de la Guerre en Ukraine, plusieurs médias ont été victimes d’une campagne numérique de manipulation de l’information. 20 Minutes en faisait partie. A plusieurs reprises, notre site Internet ainsi que nos vidéos ont été réutilisés à des fins de propagande russe. Toutefois, le réseau n’agissait pas uniquement contre notre rédaction.

Il s’agirait même d’un réseau « complexe et persistant », a affirmé le ministère des affaires étrangères lors d’une conférence de presse ce mardi. Identifiée par le service de Vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (Viginum), la campagne numérique de manipulation de l’information vise plusieurs pays européens, dont la France. Son nom de code ? « RRN » soulignant le lien étroit du réseau avec le « média » Reliable Recent News. Son but ? « Discréditer le soutien occidental à l’Ukraine », souligne le ministère des Affaires étrangères.









« Une guerre hybride menée par la Russie »

« Les investigations conduites par Viginum ont permis de mettre en évidence de nombreux éléments révélant l’implication d’individus russes ou russophones et de plusieurs sociétés russes dans la réalisation et la conduite de la campagne. Viginum a également observé que plusieurs entités étatiques ou affiliées à l’État russe avaient participé à la diffusion de certains contenus produits dans le cadre de la campagne », a assuré la ministre Catherine Colonna dans une déclaration lue par sa porte-parole, ajoutant que Paris était en « lien étroit » avec ses alliés « pour mettre en échec la guerre hybride menée par la Russie ».

« A partir de la fin du mois de mai 2023, la campagne RRN a connu un développement inédit, puisque c’est l’identité du site Web du ministère de l’Europe et des affaires étrangères qui a été usurpé », assure de son côté le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN).

Usurper l’identité des médias et les imiter

Pour agir, le réseau s’articule autour de quatre composantes : « La diffusion de contenus prorusses liés à la guerre en Ukraine, dénigrant notamment ses dirigeants », « l’usurpation de l’identité de sites de médias, mais aussi gouvernementaux, européens, via la technique de typosquatting visant à reproduire leur nom de domaine », « la création de sites web d’actualités francophones partageant des contenus polémiques, instrumentalisant l’actualité nationale française » et « la mise en œuvre de moyens inauthentiques combinés, tels que des faux sites ou des faux comptes sur les réseaux sociaux, permettant de relayer les contenus ».

Chaque fois, la même logique revient à travers le champ lexical utilisé pour manipuler l’opinion. Le tout est de montre l’inefficacité supposée des sanctions visant la Russie, prouver la prétendue russophobie des États occidentaux ou la barbarie dont feraient preuve les forces armées ukrainiennes, ainsi que l’idéologie néonazie qui prédominerait chez les dirigeants ukrainiens.

Quatre médias français principalement ciblés

Par exemple, dans notre cas, une vidéo prétendument produite par 20 Minutes avait circulé sur Telegram et discréditait un journaliste russe en exil, Ilya Ber, l’accusant d’être l’initiateur des fausses couvertures de « Charlie Hebdo ». Utilisant même le nom d’une de nos journalistes, la vidéo n’avait en aucun cas été produite par notre rédaction.

En tout, 355 noms de domaine ont été détectés par la Viginum. Mais en France, quatre médias ont particulièrement été victimes. Parmi eux, nous retrouvons Le Monde, Le Parisien et Le Figaro… et 20 Minutes. « Ce sont au moins 58 articles qui ont été publiés via ces canaux », précise le Quai d’Orsay qui précise avoir pu également identifier « l’implication d’individus russes ou russophones ainsi que de plusieurs sociétés russes ».