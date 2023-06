La radio a toujours été à la rencontre de ses auditeurs. Il y a plusieurs décennies, déjà, les stations périphériques sillonnaient, chaque été, les plages de France, au plus près de ceux qui les écoutaient. Et quand, avec leurs podiums, elles investissaient les bords de mer, il y avait foule. En 2023, le 6/10 de NRJ a ressuscité cette tradition historique à travers un tour de France à bord d’un bus électrique, réaménagé en studio de radio.

Mercredi matin, après Bordeaux et Toulouse et avant Lyon (ce jeudi matin) et Paris (vendredi matin), Manu Lévy et son équipe de la matinale ont serré le frein à main à Montpellier. 20 Minutes s'est incrusté dans les coulisses du morning de la première radio musicale de France, sur la place de l'Europe. C'est à découvrir en vidéo.









Ce jeudi matin, le 6/10 sera à Lyon avec Tayc et Bob Sinclar. Vendredi matin, il sera à Paris avec Lomepal et Boris Way. Toutes les informations sont ici.