L'un des visages de BFM TV quitte la chaîne. Le journaliste Jean-Baptiste Boursier va rejoindre une autre chaîne d'information continue, LCI, à la rentrée prochaine. Il présentera la matinale de LCI durant la semaine, à la place de Stefan Etcheverry.

« Nous allons faire évoluer la matinale en semaine vers un format plus approfondi encore, avec une place accrue accordée à l'expertise », a commenté dans un communiqué Fabien Namias, directeur général adjoint de LCI, la chaîne info du groupe TF1.

Une audience en progression chez LCI

Selon lui, cela s'inscrit dans une volonté de « poursuivre et accentuer encore la dynamique enclenchée sur LCI, depuis la saison dernière ». Même si elle reste derrière BFMTV et CNews au classement des chaînes info, LCI a vu son audience progresser ces derniers, mois, grâce notamment à sa couverture de la guerre en Ukraine.

Né en 1982, Jean-Baptiste Boursier a rejoint BFMTV en 2011 et y a présenté les tranches du soir et du week-end, ainsi que des émissions spéciales sur le foot pendant des grandes compétitions internationales. Il est ensuite passé par RMC Story en 2018 puis France Télévisions en 2019, avant de revenir en 2020 à BFMTV, où il est actuellement à la tête d'une tranche info de fin de journée les vendredis, samedis et dimanches. Il coprésente aussi une émission de fact checking, «A l'épreuve des faits », le samedi à 13h.