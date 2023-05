Un décret instaurant une aide « exceptionnelle » pour « compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en papier des publications imprimées » des entreprises éditrices de presse affectées par les conséquences de la guerre en Ukraine, a été publié jeudi au Journal officiel. « Le total des aides attribuées à un groupe et aux personnes morales qu’il contrôle (…) ne peut être supérieur à deux millions d’euros », un montant fixé par un arrêté du ministre chargé de la Communication et du ministre chargé du Budget, indique le texte.

La période d’éligibilité à cette aide financière s’étend du 1er février 2022 au 31 décembre 2022, « dans la limite des crédits disponibles ». Le 14 décembre, le gouvernement avait annoncé une aide de 30 millions d’euros « aux éditeurs de presse les plus touchés par l’augmentation de certains de ses coûts de production » suite à cette guerre.

Des paginations réduites

« Face à ces surcoûts, certains éditeurs de presse ont été contraints de réduire la pagination de leurs publications et de supprimer la parution de numéros spéciaux et hors-série », remarquaient dans un communiqué les ministères de la Culture, de l’Economie et des Comptes publics, « conscient(s) de la menace que cette crise conjoncturelle fait peser sur certains titres, déjà structurellement fragiles, et sur l’offre d’information au public ».

Cette enveloppe sera notamment financée par des crédits destinés au secteur de la presse qui n’ont pas été consommés dans le cadre du plan de relance et par cinq millions d’euros ouverts en loi de finances rectificative, précisait ce communiqué.