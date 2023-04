A bientôt 200 ans, Le Figaro se met à la télé et à la radio. Le quotidien lance ce lundi les chaînes Le Figaro TV Île-de-France et Le Figaro Radio, axées sur le « décryptage et la culture ». C’est une « extension du domaine de la marque Le Figaro », a déclaré son directeur des rédactions, Alexis Brézet, lors d’une conférence de presse à Paris, en paraphrasant un titre de Michel Houellebecq.

La télé, gratuite, sera accessible via le canal 34 de la TNT, uniquement en Île-de-France, région à laquelle elle sera largement consacrée. Nationalement, elle pourra être vue via les box des opérateurs FAI ainsi que sur le site du Figaro. Sa grille, sans direct dans un premier temps, sera composée pour moitié d’émissions de « décryptage ».

Une fenêtre sur les émissions du Figaro

Certaines, comme les « Clubs » (politique, idées, etc.), existent déjà sur le site du journal de droite et sont présentées par certaines de ses figures, dont Eugénie Bastié ou Yves Thréard. D’autres sont nouvelles et consacrées à l’école, l’immobilier ou la vie nocturne. L’autre moitié de l’antenne sera occupée par des programmes culturels. Une émission quotidienne, « Bienvenue en Île-de-France », sera dédiée à la région. Son premier numéro, ce lundi à 19 heures, inaugurera la chaîne.

Ce ne sera « pas une chaîne info, pas une chaîne généraliste et pas une chaîne de polémiques et d’affrontements », a souligné Alexis Brézet. La radio, elle, sera disponible à Paris, Marseille et Nice via les postes équipés pour recevoir le format de radio numérique terrestre DAB. Nationalement, elle pourra être écoutée sur le site et les applis du Figaro et sur les plateformes comme Spotify ou Deezer. Au programme, les grandes émissions du Figaro en version audio, des chroniques et une programmation musicale axée sur le soft rock des années 1970-1980.

L’équilibre au bicentenaire

Selon le directeur général du groupe, Marc Feuillée, ces lancements représentent « une dépense de 6,5 millions » d’euros cette année, avec « l’objectif d’être à l’équilibre à l’horizon 2026-2027 », 2026 marquant le bicentenaire du journal. Le pôle audiovisuel est constitué d’une trentaine de journalistes, en plus des 500 de la rédaction. Le Figaro va quitter ses locaux du boulevard Haussmann pour d’autres, non loin, où des studios ont été créés.

Selon ses responsables, cette « aventure audiovisuelle » est un moyen de s’adapter aux nouveaux usages et d’aller chercher d’autres types de recettes publicitaires. « On aborde ces paysages nouveaux avec modestie », a assuré Alexis Brézet, selon qui il s’agit d’une « démarche progressive de moyen et long terme ». Le journal Le Figaro compte 400.000 abonnés, dont 270.000 uniquement en numérique, et est présent sur les réseaux sociaux, notamment via son média en ligne Figaro Live.