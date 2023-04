Le journaliste et militant écologiste Hugo Clément a participé ce jeudi à un débat organisé par l’hebdomadaire d’extrême droite Valeurs Actuelles, provoquant de nombreuses réactions négatives. En particulier à gauche de l’échiquier politique. Ce vendredi, Hugo Clément s’en est expliqué sur Twitter, affirmant qu’il « le referait sans hésiter ».

Le journaliste a débattu d’écologie jeudi devant 3.500 personnes, notamment avec le président du Rassemblement national Jordan Bardella. Il avait alors affirmé n’être ni « sectaire, ni rancunier » en préambule de ce « grand débat des Valeurs ». « Pour certains à l’extrême gauche, je suis un « écofasciste » parce que je débats avec le RN », s’est agacé Hugo Clément qui ajoute que « ce sectarisme [l]'afflige ».

Accusations d'« écofascisme »

La députée France Insoumise de la 10e circonscription de Seine-Saint-Denis, Nadège Abomangoli, a, en effet, accusé le militant de faire de l’écofascisme ». Sur Twitter, le député écologiste Aurélien Taché s’est lui aussi indigné, estimant qu’Hugo Clément avait « révélé son vrai visage : celui de la caution écologiste de l’extrême droite ». « On avait repéré ses obsessions identitaires, notamment sur l’abattage rituel, depuis un bon moment », a-t-il tancé.

On avait repérer ses obsessions identitaires, notamment sur l'abattage rituel, depuis un bon moment. Cette fois @hugoclement révèle son vrai visage : celui de la caution écologiste de l'extrême-droite. https://t.co/a2j8Sabysl — Aurélien Taché (@Aurelientache) April 14, 2023



« Je trouve cette vision de la politique affligeante », a répondu Hugo Clément dans un thread sur Twitter. « À lire certaines réactions, venues du milieu de l’écologie politique ou de l’extrême gauche, il ne faudrait pas débattre avec l’extrême droite, mais "la combattre" », a dénoncé le militant, estimant quant à lui que cette vision « cela conduit à ne parler qu’entre gens déjà convaincus, et à considérer les autres comme des ennemis ».

Quand « tout le monde sera d’accord pour préserver l’essentiel »

« C’est pour cela que l’écologie a du mal à progresser en dehors d’un petit cercle », a-t-il estimé. Le journaliste qui anime l’émission consacrée à la préservation de l’environnement « Sur le front », diffusée sur France 5, et connu pour son engagement en faveur de la cause animale espère, lui, convaincre les « 13 millions de citoyens » qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle.

« La vraie victoire de l’écologie sera le jour où TOUS les partis politiques proposeront des mesures à la hauteur des enjeux. Où tout le monde, quelle que soit son appartenance partisane, sera d’accord pour préserver l’essentiel : les écosystèmes dont on dépend pour survivre », a estimé Hugo Clément.