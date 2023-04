La directrice des programmes d’Arte, Emelie de Jong, a été nommée mardi directrice de la radio France Culture, deux mois après la démission de Sandrine Treiner, a annoncé le groupe public Radio France. « Elle prendra ses fonctions dans les prochaines semaines […] et intégrera le Comité de direction de Radio France », a indiqué le groupe dans un communiqué.

Cette femme de 58 ans au profil très international (elle a la double nationalité néerlandaise et américaine) a fait l’essentiel de sa carrière au sein d’Arte, la chaîne de télévision franco-allemande. Elle en est la directrice des programmes depuis janvier 2022, après avoir dirigé les unités Culture et spectacles puis Arts et spectacles depuis 2008.

Des partenariats avec des acteurs culturels majeurs

Dans le cadre de ses fonctions, cette diplômée en littérature, en musicologie et en Histoire du XXe siècle a développé « des événements avec des institutions culturelles françaises et européennes majeures », souligne Radio France, en citant le Louvre, le Centre Pompidou, la Scala de Milan ou le Festival de Salzbourg.

Fragilisée par des accusations de management brutal, Sandrine Treiner avait annoncé fin janvier sa démission de ce poste qu’elle occupait depuis 2015. Durant ces huit années, elle a hissé France Culture à des niveaux d’audience record.