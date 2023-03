Les températures montent, mais le « baromètre sur l’utilité du journalisme » a, lui, plutôt tendance à baisser. Cette étude, menée par Viavoice, sonde l’opinion des Français quant aux médias. Réalisée* pour les Assises du journalisme de Tours, en pleine contestation de la réforme des retraites, elle met en tête des reproches manque de fiabilité et partialité.

En effet, alors que plus d’un sondé sur deux (54 %) estime que « la qualité de l’information délivrée par les journalistes s’est détériorée » ces dernières années, 70 % d’entre eux attribuent cette détérioration au fait que « l’information est trop orientée, pas assez impartiale ». C’est la deuxième raison invoquée, juste derrière le reproche selon lequel « l’information est parfois fausse et trop vite relayée » (74 %).

Un « métier utile »

« La question de l’impartialité revient souvent » dans le sondage, indique à l’AFP Adrien Broche, de Viavoice. « Ça va de pair avec ce qu’on réclame de l’information : puisqu’on réclame une information utile et vérifiée, on exige d’elle qu’elle soit impartiale », poursuit-il.

A la question principale du baromètre, 84 % des sondés répondent que le journalisme « est un métier utile ». Bien que toujours élevé, ce score est le plus faible en sept éditions, avec une baisse de 6 points par rapport à 2022, juste après l’élection présidentielle.

Or, la plus forte baisse s’observe chez « les publics les plus favorables à la réforme des retraites » : cadres (-14 points), 60 ans et plus (-9), retraités (-9). Cela semble montrer que ces sondés « pointent du doigt une couverture médiatique jugée trop partisane » et « trop dure » de cette réforme, avance M. Broche. La question ne leur a pas été posée directement mais cette « corrélation » est « solide », même si la réforme n’est « sûrement pas » l’unique facteur, poursuit-il.

Malgré les critiques, « le goût de l’information est toujours là », relativise-t-il : 95 % des sondés disent s’informer au moins une fois par semaine et 69 % tous les jours. Et ça, en toute partialité, ça nous réjouit.





*Le sondage a été réalisé en ligne du 9 au 13 mars sur un échantillon représentatif de 1.001 personnes majeures, selon la méthode des quotas, pour l’édition 2023 des Assises. Il a été mené en partenariat avec France Télévisions, Radio France, Ouest-France et France Médias Monde.