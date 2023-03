Fournir une information fiable, de qualité et gratuite à nos lecteurs, voilà l’engagement de 20 Minutes. Il arrive, toutefois, que l’erreur se glisse. Conformément à notre charte et au code de bonnes pratiques de l’International fact-checking network (IFCN), nous nous engageons à rectifier nos erreurs et à indiquer ces rectifications.

La mention de ces rectifications apparaît au début de l’article, en caractère plus gras que le corps du texte, avec des détails sur les corrections. Le titre pourra également être modifié dans certains cas. Cette politique, nous la menons depuis 2017.

Nous publions sur cette page nos corrections de 2022 et 2023. Vous trouverez ici la liste des rectifications pour 2021, ici celle de 2019 et 2020 et enfin ici celle de 2017 et 2018.

Vous pouvez nous informer d’une erreur factuelle en utilisant ce formulaire. Une équipe prendra en charge la demande et vérifiera s’il s’agit effectivement d’une erreur, auquel cas la correction sera effectuée. S’il s’agit d’un désaccord avec le choix du sujet traité, la forme, ou de l’expression d’une opinion personnelle par le lecteur sur le sujet, il ne sera pas effectué de suivi, la demande n’entrant pas dans le cadre de la rectification d’une erreur.

Nous utilisons deux types de corrections, l’EDIT et le RECTIFICATIF.

EDIT : Dans le cadre d’une précision, complément d’info, ou information nouvelle qui nous a fait remanier l’article. On utilise également un EDIT pour des articles d’archives que nous remontons afin de donner le contexte de cette nouvelle publication.

RECTIFICATIF : Dans le cadre d’une erreur signalée et corrigée. Une mention est apposée en début d’article, de manière claire et lisible. Le rectificatif peut être présent dans le titre s’il s’agit d’une information majeure du papier mais pas nécessairement, notamment si l’erreur ne porte que sur un aspect du papier.

Dans le cadre où l’information à la source même du papier est inexacte, l’article doit être entièrement repris et nous devons signaler que nous avons fait une erreur précédemment. Le texte du rectificatif renvoie sur un deuxième article qui explique l’erreur et la correction.

Ne sont listés dans cet article que les RECTIFICATIF et non les EDIT.

Corrections 2023 (en cours)

Mars 2023





RECTIFICATIF : Une première version de cet article évoquait les programmes Comenius et Leonardo da Vinci qui n’existent plus depuis 2014.





Corrections 2022

Juillet 2022





RECTIFICATIF : Réagissant à une première version erronée de cet article, le service de presse de Lidl a précisé que l’enseigne ne commercialiserait pas le véhicule, ni à la vente ni à la location.

Juin 2022









RECTIFICATIF. Le 17 juin, nous avons relayé les publications d’un compte Twitter n’étant pas celui de #SaccageParis. Nous expliquions dans cet article que le mouvement citoyen avait affiché son soutien à deux candidats au second tour des élections législatives : Pierre-Yves Bournazel (Ensemble !) et Brigitte Kuster (Les Républicains) dans les 18e et 4e circonscriptions de Paris. Or, #SaccageParisOff nous a depuis informé de cette erreur et a expliqué n’avoir pour sa part donner aucune consigne pour ces élections.





Avril 2022









RECTIFICATIF : Annoncé mort dans un premier temps par la presse italienne que nous avons citée, Mino Raiola est vivant mais dans un état très critique selon ses proches. Cet article a été remanié en conséquence. Mino Raiola gravement malade décèdera finalement le 30 avril 2021.





Mars 2022









RECTIFICATIF du 2 mars 2022 [à 14h55] : Contrairement à ce que nous vous avons annoncé quelques minutes plus tôt sur la base d’une source proche de l’enquête, l’avocat d’Yvan Colonna a démenti le décès du militant indépendantiste corse. Il se trouve dans un état critique entre la vie et la mort après son agression.