Le licenciement de Rachid M’Barki impose des changements dans le groupe Altice. C’est Christophe Delay, présentateur de la matinale de BFMTV, qui va devenir le nouveau coanimateur de « Faites entrer l’accusé » sur RMC Story, a annoncé la chaîne mercredi.

RMC Story a indiqué dans un communiqué que « 16 épisodes inédits » de cette émission de faits divers seraient diffusés « prochainement » et présentés par un « nouveau duo » : Christophe Delay et Dominique Rizet, consultant police-justice de BFMTV qui était déjà coprésentateur de « Faites entrer l’accusé ». Christophe Delay est journaliste et présentateur de la tranche info « Première édition » de 6 heures à 8h30 du lundi au vendredi sur BFMTV.

Une émission de grandes affaires criminelles

Rachid M’Barki, qui coprésentait « Faites entrer l’accusé » depuis l’arrivée de l’émission sur RMC Story en 2020, a été licencié en février par le groupe Altice, à cause de soupçons d’ingérence étrangère dans son travail de présentateur des journaux de la nuit sur BFMTV. Une plainte contre X pour corruption passive et abus de confiance a par ailleurs été déposée le 22 février, avait indiqué le directeur général de BFMTV, Marc-Olivier Fogiel, le 23 février dans un courriel interne annonçant le licenciement de Rachid M’Barki.





Créée en 2000 sur France 2, « Faites entrer l’accusé » - au célèbre générique de polar seventies composé à l’origine par Michel Legrand - retrace à chaque numéro une grande affaire criminelle. L’émission a successivement été présentée par Christophe Hondelatte (et son fameux blouson en cuir) de 2000 à 2011, Frédérique Lantieri de 2011 à 2020, puis Rachid M’Barki. Dominique Rizet est également présent comme chroniqueur depuis l’origine. L’émission est produite par la société 17 juin Média, qui appartient au groupe Newen.