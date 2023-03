Il y a une petite nouvelle sur la bande FM à Montpellier (Hérault) : Radio One. Depuis mercredi, en tournant la molette jusqu’au 103.1, les auditeurs montpelliérains peuvent écouter les programmes de cette radio littorale, qui n’émettait, jusqu’ici, qu’à Agde et à Sète. Une nouvelle radio, sur la FM, ça n’arrive pas tous les quatre matins. « C’est un véritable événement ! », se réjouit Eric Hirschi, l’animateur de la matinale de Radio One.

L’attribution de nouvelles fréquences par l’Arcom est, en effet, rare en France. « Ça fait dix ans que le créateur de la radio, Olivier Coquin, travaille d’arrache-pied pour obtenir une nouvelle fréquence à Montpellier, confie Eric Hirschi. Car ce n’est pas facile du tout, d’obtenir une fréquence ! ». Sollicitée par 20 Minutes, l’Arcom confirme que « trouver de nouvelles fréquences FM exploitables est de plus en plus difficile ». « La bande FM est saturée sur une grande partie du territoire, explique l’autorité de régulation des médias. Afin qu’une nouvelle fréquence puisse être validée, elle doit permettre de couvrir suffisamment la zone visée sans venir brouiller les fréquences déjà autorisées dans la même zone, dans les zones voisines, ou aux abords de nos frontières. »

Pour décrocher une fréquence sur la bande FM, il faut montrer patte blanche auprès de l’Arcom

Radio One a bénéficié de la libération du 103.1, à Montpellier. Cette fréquence n’était pas occupée officiellement, jusqu’ici, par une radio. Mais elle était, en revanche, régulièrement parasitée par d’autres programmes. Impossible, pour une radio, de s’y installer. Un remaniement technique a toutefois permis, dernièrement, de libérer enfin cette fréquence. L’Arcom a donc lancé un appel à candidatures, comme elle le fait dès que c’est possible, pour qu’une radio s’en empare. Et c’est Radio One, qui réclamait d’être entendue à Montpellier depuis de longues années, qui a eu les faveurs des Sages.









Mais pour décrocher sa fréquence, il a fallu qu’Olivier Coquin et son équipe montrent patte blanche. L’Arcom exige, en effet, de chaque radio candidate un épais dossier, décrivant « les programmes envisagés, le public visé, et le financement » de sa grille. Radio One a dû ainsi prouver à l'autorité de régulation des médias qu’elle n’allait pas déstabiliser le marché publicitaire des radios, déjà bien secoué depuis la crise du Covid-19. Mais surtout, elle a dû démontrer que son arrivée dans la capitale héraultaise était pertinente.

Radio One a misé, elle, à fond sur la proximité. « On espère pouvoir devenir la radio de Montpellier, confie l’animateur. Il y a Radio Scoop à Lyon, Wit FM à Bordeaux… A Montpellier, il y a France Bleu, certes, mais son audience est davantage départementale. Il y a RTS, aussi, mais elle émet des portes de Toulouse aux portes de Marseille. Ce que l’on veut, c’est se concentrer sur le bassin montpelliérain. Et être dans la vie des gens. »

Le DAB +, la radio du futur, va enrichir « fortement le paysage radiophonique », selon l’Arcom

La FM est pleine à craquer ? Le DAB +, la radio du futur, permettra d’offrir beaucoup plus de chances d’émettre aux stations convoitant une fréquence. Cette technologie, qui nécessite un récepteur particulier, permettra, à terme, de capter plus de 50 radios dans les métropoles, contre 34 sur la FM. Le DAB + n’est, certes, pas illimité, précise l’Arcom, mais il promet d’enrichir « fortement le paysage radiophonique ». Radio One, d’ailleurs, en a bénéficié. La station est disponible aussi sur le DAB + à Montpellier.

Tant de victoires, ça se fête. Vendredi, Radio One sabrera le champagne, de 7h à 9h, depuis la Comédie, à Montpellier. Avec du matériel de radio embarqué, Eric Hirschi a prévu de flâner, accompagné par des mascottes des clubs de sport du coin, sur la célèbre place montpelliéraine. « Je suis incapable de vous dire ce qui va se passer vendredi, se marre-t-il. C’est ça, le sens même de la matinale de Radio One ! »