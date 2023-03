Cyril Hanouna lâché par une association de protection de l’enfance

C’était l’invité de trop pour Les Papillons. Cyril Hanouna ne sera plus le parrain de cette association qui se bat contre l’inceste et la protection de l’enfance en général. Son président, Laurent Boyet, l’a annoncé dans un tweet : « Être parrain d’une association de protection de l’enfance, c’est un engagement, des valeurs, du sérieux. Ce n’est pas donner écho aux porteurs de théories complotistes qui desservent la cause. Cyril Hanouna n’est plus un de nos parrains. Merci pour le chemin fait ensemble. »

L’animateur coqueluche de C8 a reçu le jeudi 9 mars Gérard Fauré, ancien célèbre dealer parisien. Dans son émission « Touche pas à mon poste », l’invité a affirmé avec aplomb et sans preuve que des stars consommaient de l’adrénochrome, une drogue faite à base de « sang d’enfants sacrifiés », engendrant une large polémique et déclenchant l’ire de ceux qui tentent de combattre la circulation de théories complotistes.









« Il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gérard soulève un truc qui est réel. Beaucoup de personnes disent que ça existe », a réagi l’animateur sur le plateau. Cette théorie conspirationniste, notamment promue par la mouvance complotiste américaine Qanon, a été démontée à plusieurs reprises ces dernières années. Le régulateur des médias, l’Arcom, a été saisi au sujet de cette séquence controversée de l’émission.