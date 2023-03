Un pour tous, tous pour Gary. La BBC est sous pression après le tollé suscité par la suspension de Gary Lineker. Aucune sortie de crise ne semble en vue dimanche, deux jours après la tempête déclenchée par la suspension de l’ancien footballeur, présentateur star de l’émission « Match Of The Day ».

La programmation sportive de la BBC va être chamboulée pour la deuxième journée de suite après la défection de nombreux consultants et commentateurs, « solidaires » de Lineker. Samedi, plusieurs émissions de football ont été annulées à la dernière minute, forçant la BBC à s’excuser auprès des téléspectateurs.









L’ancien attaquant du FC Barcelone a été mis à pied vendredi pour avoir critiqué le projet de loi du gouvernement conservateur visant à empêcher les migrants arrivant par la Manche de demander l’asile au Royaume-Uni. Un projet dénoncé jusqu’à l’ONU.

« Il ne reviendra jamais sur ses propos »

L’affaire fait encore la Une des journaux, à l’image du Sunday Express, qui titre : « Black-out à BBC Sport ». Le ministre britannique des Finances Jeremy Hunt a affirmé qu’il voulait que « la BBC conserve sa réputation d’indépendance et d’impartialité ». « Lorsque vous m’interviewez, les gens doivent savoir que vous le faites au nom du public, et non pour des raisons politiques », a-t-il dit.

La BBC est régulièrement attaquée par les conservateurs, qui l’accusent notamment d’avoir couvert le Brexit de manière biaisée et de s’intéresser aux élites urbaines plus qu’aux classes populaires. L’année dernière, le gouvernement a d’ailleurs gelé la redevance pour deux ans. L’opposition reproche de son côté à la BBC d’avoir plié face à la pression du pouvoir.

Sous pression, le directeur général du groupe, Tim Davie, a refusé de démissionner, affirmant qu’il souhaitait « régler la situation dans le calme » et que « Gary revienne à l’antenne ». Le présentateur « adore Match Of The Day mais il ne reviendra jamais sur ses propos », a affirmé dans le Sunday Mirror le fils du footballeur, George Lineker.