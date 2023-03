Nouveau bad buzz pour l’émission Touche pas à mon poste (TPMP). Ce jeudi, l’émission de Cyril Hanouna a une nouvelle fois dépassé les limites de l’acceptable, qui plus est à une heure de grande écoute. L’invité était Gérard Fauré, ancien trafiquant de drogue qui se présente lui-même comme « l’ancien dealer du Tout-Paris ». Sans aucun contradictoire, l’homme a pu remettre à jour une vielle théorie du complot : l’adrénochrome. Une séquence désastreuse qui pose plusieurs questions.

C’est qui Gérard Fauré ?

Ancien trafiquant de cocaïne, pas seulement en France mais à l’international, Gérard Fauré est devenu auteur après une peine à purger à Fleury-Mérogis. A partir de 2018, il enchaîne l’écriture de plusieurs ouvrages autobiographiques. Dealer du Tout-Paris d’abord, le Prince de la coke en 2020, puis l’Education d’un voyou un an plus tard. Pour promouvoir ses œuvres, il pavane de plateau en plateau pour présenter les dossiers les plus secrets des plus grands. Ses clients auraient été Jean-Luc Delarue, Serge Dassault ou encore Bernard Tapie. Dans un article publié en octobre 2022, Conspiracy Watch remarque par ailleurs qu’il s’agit pour la plupart de célébrités décédées, absentes pour se défendre de toute diffamation.

En mai dernier, il était également l’invité de l’émission Les clochards célestes, dont les liens avec l’extrême droite ont déjà été démontrés par une enquête d’Arrêts sur images. Pendant deux heures d’interview, tout y passe : la pédocriminalité, les reptiliens et les nombreuses affaires qui encercleraient tous les politiques en France ou au Maroc, pays où il est né.

C’est quoi l’adrénochrome ?

Sur le plateau de TPMP, ce jeudi, Gérard Fauré a donc voulu une nouvelle fois s’attaquer à l’élite française et dénoncer leurs agissements. De nombreuses stars auraient recours selon lui à l’adrénochrome qui serait issu de « sang d’enfants sacrifiés ». « Plein de stars utiliseraient les sacrifices d’enfants pour boire leur sang avant d’avoir la jeunesse éternelle », poursuit en toute impunité la chroniqueuse Myriam Palomba. Céline Dion par exemple est citée parmi les coupables.

L’adrénochrome existe bel et bien et est issu de l’adrénaline. Sauf que ce n’est pas une drogue, mais un composé fabriqué de manière synthétique et parfaitement légal. Mais depuis plusieurs années, plusieurs théories pointent du doigt cette substance comme la responsable de nombreux abus sur les enfants. Ils seraient utilisés dans des laboratoires obscurs pour prélever leur sang et revendu ensuite aux élites. La substance servirait de psychotrope et serait rajeunissante.

D’où vient cette théorie ?

En réalité, ces théories prennent leur source dans le roman Las vegas parano de Hunter S. Thompson en 1972, adapté au cinéma en 1998 par Terry Gilliam. Dans l’ouvrage de Thompson, un journaliste et son avocat se rendent à Las Vegas avec leur coffre de voiture bourré de drogues. Ils trouvent de l’adrénochrome dans les mains d’un sataniste qui aurait déjà molesté des enfants.

Dans le film de Terry Gilliam, le personnage interprété par Johnny Depp dit même : « A côté de ça, même la plus pure mescaline, tu la prends pour de la limonade ». Le réalisateur avouera en commentaires que cette substance est largement exagérée pour les besoins du scénario.

Que risque l’émission de Touche pas à mon Poste ?

Déjà sous les radars de la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, l’émission de Cyril Hanouna est une nouvelle fois mise en danger avec la séquence diffusée hier. Ce vendredi, le juriste Laurent Segnis a saisi l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) face à cette séquence. « Donc à une heure de grande écoute, ce soir, sur C8, on laisse un type déblatérer les pires insanités, les pires théories complotistes, on jette en pâture des noms avec une complaisance coupable de la chaîne », a tweeté le juriste.

Du côté de la production de l’émission, un rétropédalage semblait également indispensable. « Suite à la séquence avec Gérard Fauré lors de l’émission Touche pas à mon Poste de ce soir, nous rappelons que ses déclarations n’engagent que lui. Nous condamnons les propos tenus par notre invité à l’antenne », a tweeté l’émission une petite heure après la fin de la diffusion. Toutefois, l’émission est responsable des propos tenus sur son antenne et ne pourra pas négliger l’absence de contradictoire lors de cette séquence.