TikTok sera reçu par le ministre délégué au Numérique Jean-Noël Barrot vendredi. Ce dernier échangera avec Erich Andersen, conseiller général de ByteDance, maison-mère de TikTok. Au programme : « la feuille de route et les engagements de l’entreprise » ainsi qu’un « calendrier opérationnel précis » des mesures prises pour protéger les données des utilisateurs.

TikTok doit annoncer mercredi l’ouverture cette année de trois centres de données en Europe - deux en Irlande, un en Norvège - pour stocker les données des utilisateurs européens, en réponse aux soupçons d’un transfert de ces données en Chine. Le groupe a aussi annoncé un partenariat avec un groupe européen chargé de contrôler le traitement de ces données.

« TikTok devra démontrer également la pleine conformité de son projet aux réglementations européennes, tant sur le plan du respect du RGPD (protection des données) que de la cybersécurité », estime le ministère. En matière de contenus, il doit « faire preuve d’une transparence accrue sur son algorithme de recommandations pour les utilisateurs ».









« Menace potentielle pour la sécurité »

C’est la seconde fois que le ministre français rencontrera des dirigeants mondiaux de TikTok. Il avait rencontré son PDG Shou Zi Chew en janvier. Erich Andersen vient de rencontrer des responsables politiques à Bruxelles et à Londres, et devrait se rendre à Amsterdam après Paris. Objectif : apaiser la méfiance alors que plusieurs gouvernements et institutions ont interdit l’appli sur les téléphones professionnels de leurs fonctionnaires.

La Commission et le Parlement européens ont ainsi banni TikTok des appareils de leurs salariés, tout comme le parlement danois. Mercredi, l’agence tchèque pour la cybersécurité (NUKIB) a averti que le réseau social représentait une « menace » pour la sécurité s’il était installé sur des appareils ayant accès à des données sensibles.





Le dialogue ouvert mais ferme engagé avec TikTok porte ses fruits. Je recevrai ses dirigeants vendredi pour m'assurer que leurs engagements respectent nos lois, les prescriptions de nos régulateurs et les données des français. https://t.co/TuW4QcmbwX — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) March 8, 2023



« Le bureau s’inquiète d’une menace potentielle pour la sécurité découlant de l’utilisation de TikTok, en raison de la quantité de données de l’utilisateur collectées par l’application et de la manière dont sont traitées ces données ». Aux Etats-Unis, où une loi a décidé de bannir TikTok des appareils des agents publics, un projet de loi soutenu par la Maison-Blanche pourrait déboucher sur l’interdiction totale de l’application.