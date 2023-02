M6 doit-elle craindre de perdre sa fréquence au profit de SIX, le nouveau projet de Xavier Niel ? L’homme d’affaires, propriétaire de la société qui détient Free et de plusieurs titres de presse, a fait un pas de plus actant sa volonté de s’approprier la place occupée par la chaîne historique. Il a présenté son embryon médiatique face au régulateur de l’audiovisuel, l’Arcom, ce mercredi 15 février.

« Ce que nous vous proposons, ce n’est pas de remplacer une chaîne par une autre, c’est de créer une nouvelle chaîne », a insisté le milliardaire qui s’attaque pour la première fois à la télévision. Avec son alternative, il concurrence pour la première fois M6 depuis 1987, année de la privatisation de TF1 et de l’arrivée de M6 sur le sixième réseau hertzien.

« Mon inquiétude c’est de ne plus avoir d’innovation et que très vite la télévision disparaisse et que pour nos jeunes, nos enfants, elle soit remplacée par les plateformes », a justifié Xavier Niel avant de dénoncer que « ceux qui font la télé ne croient plus à la télévision ». Les groupes TF1 et M6, titulaires historiques des canaux 1 et 6 de la TNT, dont les autorisations d’exploitation arrivent à échéance le 5 mai, doivent défendre leur renouvellement devant l’Arcom. De son côté, le président de la société NJJ Holding, a tracé les contours de SIX, une chaîne qu’il veut ambitieuse mais pas révolutionnaire pour autant.

Une grille traditionnelle

La grille détaillée de cet embryon de chaîne de télévision pensée par Xavier Niel et son équipe est composée de manière plutôt traditionnelle autour de grands rendez-vous hebdomadaires.

Le lundi et le mercredi seront consacrés aux divertissements, le mardi et le samedi à la fiction française, le mercredi au cinéma et le vendredi alternera entre musique et documentaire. Enfin, le dimanche sera occupé par un magazine d’information.

Pour atteindre son ambition, la sixième chaîne deviendrait alors un « partenaire majeur » de la production audiovisuelle française. De cette façon, il entend concurrencer les plateformes de streaming.

« YouTube, TikTok et Spotify n’ont pas le monopole de la musique »

Le streaming musical est aussi dans le viseur de SIX. « La télévision a délaissé la musique, a dénoncé Xavier Niel. […] Les goûts musicaux ont changé, pas la télé. » Selon lui, seule une quinzaine d’artistes sont systématiquement invités sur les plateaux de télévision. « Dans le même temps, Booba remplit des stades de France, on ne le voit jamais à la télé. JuL est l’artiste le plus streamé, je n’ai pas le souvenir de l’avoir vu à la télé. »

Avec SIX, l’ambition du milliardaire est de sortir la télévision de son « snobisme » envers « des pans entiers de l’industrie musicale ». Il veut rendre plus de place aux artistes avec « de la musique à toute heure ».

« Youtube, Tiktok et Spotify n’ont pas le monopole de la musique », a-t-il insisté.

Des soirées qui ne débutent « pas après 21 h »

Face au régulateur de l’audiovisuel, Xavier Niel a défendu sa vision. « Avec Free on a redonné de la liberté à l’utilisateur, avec SIX on veut redonner de la liberté au téléspectateur. »

Il a ensuite dénoncé le basculement progressif de programmes de prime time de 20h30 à 21h. « Qu’est-ce qu’il se passe quand on fait ça ?, a-t-il questionné. Dans nos réseaux on voit que la pointe de l’audience sur les plateformes c’est 20h30. » Le propriétaire du géant des télécoms estime que les grandes chaînes de télévision ont « perdu le téléspectateur » en décalant toujours plus leurs programmes au profit de pages de publicité. Il a promis que sur SIX, « le prime time ne commencera jamais après 21h » avec pour but de « faire passer les gens avant l’argent ».

Le milliardaire a encore promis que le signal linéaire de la chaîne serait distribué gratuitement aux diffuseurs.

Une rédaction protégée « des intérêts particuliers »

Les journées seront organisées autour de deux « piliers » d’information de 90 minutes chacun. Une grande partie de ces rendez-vous seront consacrés « au débat avec des participants aux profils variés ». L’un à 12h et l’autre à 19h. « Les deux grands JT font très bien leur boulot », a reconnu le milliardaire. « L’objectif de ces deux grandes tranches d’info est de donner les clés pour se faire une opinion, pas en imposer une. »

Pour garantir l’indépendance des journalistes de SIX, Xavier Niel prévoit de garantir le droit de véto de la rédaction sur le choix du directeur de la rédaction. Cette équipe s’appuierait sur une charte déontologique et un comité dédié au pluralisme de l’information. « L’objectif est de protéger la rédaction de toute intervention extérieure, a-t-il insisté. Jamais l’actionnaire ne doit pouvoir intervenir sur un sujet pour protéger des intérêts particuliers. »

Si le milliardaire a tracé les contours de ce projet, M6 doit à son tour défendre son bout de gras pour prouver au régulateur que son projet tient encore la route pour occuper son canal. L’Arcom privilégiera-t-elle le pari du Xavier Niel ou misera-t-elle à nouveau sur M6 ? Une décision doit être prise « d’ici la fin du mois de février ».