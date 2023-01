L’homme d’affaires Xavier Niel, propriétaire du groupe de télécoms Iliad (Free) et actionnaire de plusieurs titres de presse - notamment du groupe Le Monde –, est candidat à la reprise d’une fréquence TNT dans le cadre du renouvellement de celles de TF1 et M6, qui arrive à échéance le 5 mai prochain, selon un communiqué de l’Arcom publié lundi.

Trois dossiers ont été déposés pour la reprise de ces canaux : ceux de TF1 et de M6, titulaires historiques des fréquences existantes, et celui d’une société de Xavier Niel, dont le projet baptisé « SIX » montre qu’il vise l’actuelle fréquence de M6. Les auditions des trois candidats par l’Arcom, le régulateur des médias, auront lieu le 15 février, pendant une heure trente chacun.

Un récent échec à racheter le groupe M6

Xavier Niel est la huitième fortune de France, selon le classement Forbes. Avec cette candidature, déposée via sa société NJJ Projet 5523, il marque à nouveau son intérêt pour la télévision : il avait déjà tenté de racheter la participation de RTL dans le groupe M6 à deux reprises, en mai 2021 puis en octobre 2022 après l’échec du projet de fusion entre TF1 et M6.









A l’automne dernier, l’homme d’affaires avait en effet fait une offre de rachat en tandem avec la famille Berlusconi (groupe MediaForEurope). Le propriétaire de M6, le géant allemand des médias Bertelsmann, avait finalement choisi de garder le groupe dans son giron.

Lancé en décembre par l’Arcom, cet appel à candidatures pour le renouvellement de ces fréquences est le premier depuis 1987, année de la privatisation de TF1 et de l’arrivée de M6 sur le sixième réseau hertzien.