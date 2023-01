« 20 Minutes », deuxième site d’info le plus fiable selon Newsguard

20 Minutes à nouveau distingué. La start-up Newsguard a classé notre site deuxième de son classement annuel des sites d’information les plus fiables et ayant suscité le plus d’engagement sur les réseaux sociaux. Le site Actu.fr, détenu par une filiale du groupe Sipa Ouest-France, également actionnaire de 20 Minutes, décroche cette année la première position. Le site de la radio RFI arrive en troisième place.

Newsguard, une start-up qui évalue la crédibilité des sites d’information et d’actualité dans six pays, s’est également penché sur les « mésinformateurs les plus influents ». Le site EpochTimes arrive en tête. EpochTimes est « un réseau de médias de droite opposé au gouvernement communiste chinois qui a relayé des allégations fausses et trompeuses sur le COVID-19 et d’autres sujets », détaille Newsguard. France Soir et le média en 442 arrivent deuxième et troisième.

Des « fake news » sur la guerre en Ukraine ou le Covid-19

Newsguard a évalué les sites francophones sur neuf critères de crédibilité et de transparence. La start-up a identifié les sites qui ont publié « des informations erronées de manière répétée et ont généré le plus d’engagement sur les réseaux sociaux en 2022 ».

Complètent ce classement, TVL, Planetes 360, Le Courrier des stratèges, Le Courrier du soir, la version francophone de RT, et enfin Les Moutons rebelles et Anguilles sous roche.

La guerre en Ukraine, le Covid-19 et l’élection présidentielle ont été des sujets visés par les fausses informations en 2022, souligne la start-up.