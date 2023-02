Que sont devenus 271 votes lors de la soirée Miss France, en décembre 2021 ? L’affaire date un peu, mais le Lillois, à l’origine de ces votes, n’avait jamais réussi à obtenir d’explications, malgré ses démarches. 20 Minutes a donc pris le relais pour aller à la pêche aux infos. On vous raconte cette histoire surprenante qui a jeté le doute, chez le votant, sur la sincérité du résultat.

Retour en arrière, à la soirée du 10 décembre 2021. Ce soir-là, c’est l’effervescence chez la famille Meden. A 21 ans, Donatella, qui vient d’être élue miss Nord-Pas-de-Calais, participe au concours miss France, à Caen (Normandie). « On avait confié à notre fils de 15 ans la tâche d’envoyer le plus de votes possibles pour doper les chances de Donatella », raconte Sanja, la mère. L’élection de miss France, c’est un peu comme le rugby : les règles changent souvent et ce n’est pas simple de s’y retrouver. Cette année-là, la place en finale dépendait des votes du public. Alors, pendant les vingt-cinq minutes consacrées au scrutin téléphonique, le frère de la candidate parvient à balancer 271 voix pour sa sœur. La performance se révélera néanmoins insuffisante pour miss Nord-Pas-de-Calais qui échouera aux portes de la gloire.

« S’il y a eu un bug sur nos votes, il peut y en avoir eu sur d’autres »

Dans la famille Meden, la déception est grande. Quelque temps plus tard s’y ajoutera le doute. Lorsque le père, Hrvoje, reçoit la facture de téléphone, il s’aperçoit qu’aucun des 271 SMS n’est facturé. Sur la facture détaillée, il est même indiqué « appels SMS non facturables ». Si la famille y voit d’abord une aubaine, vu le tarif de ce genre d’appel, elle doute ensuite que ses votes pour Donatella aient bien été pris en compte.

D’autant que l’associé de Hrvoje Meden, dont le numéro de téléphone est intégré au même compte professionnel, a vu, lui aussi, ses votes par SMS ne pas être facturés. « S’il y a eu un bug sur nos votes, il peut y en avoir eu sur d’autres. On ne sait rien sur le nombre total et sur les écarts de votes, alors cela a-t-il eu une influence sur le résultat final ? », s’interroge le père de famille.

« C’est la première fois que ça nous arrive »

Il faut se souvenir qu’à l’époque les révélations d’une ancienne candidate étaient venues jeter le trouble sur la loyauté du concours. Et dans son enquête, retracée dans le documentaire Face cachée Miss France : scandales, gloire et beauté (RMC Story), RMC Story assurait que le nom de la gagnante était connu de tous bien avant la fin de la fameuse élection.

Les demandes d’explications de la famille Meden, auprès de l’huissier qui a œuvré sur ce concours 2022, resteront lettre morte. Contactés par 20 Minutes, la chaîne TF1, qui diffuse le concours, et l’opérateur téléphonique SFR n’ont, dans un premier temps, fourni aucune explication. « C’est la première fois que ça nous arrive », ont ensuite reconnu les deux entreprises.

Alors, défaut d’être facturés les votes ont-ils donc été comptabilisés ? Après avoir reçu la facture téléphonique et la preuve des envois de SMS, TF1 a finalement confirmé que ces 271 voix avaient bien été attribuées Donatella. « Ce monsieur peut être rassuré, tous les votes ont été pris en compte », a glissé le service de presse à 20 Minutes… sans toutefois en apporter les preuves matérielles.

Comptabilisation des SMS confirmée

Du côté de SFR, même déclaration. « Avec TF1, nous confirmons le bon acheminement des SMS et leur bonne comptabilisation », a assuré un porte-parole. Et de détailler : « c’est un problème interne de paramétrage de ce téléphone qui a bloqué la facturation ». « En général, on ne reçoit pas de réclamations dans ce sens-là, car c’est à l’avantage des clients », a également souligné SFR pour justifier le côté inédit de l’affaire.

L’opérateur a dans la foulée confirmé que TF1 avait bien touché une partie du tarif surtaxé des SMS et assumé le manque à gagner de la non-facturation au client. « Bien sûr, nous n’allons pas refacturer ces SMS plus d’un an après », a indiqué l’opérateur téléphonique plutôt beau joueur.

Reste que le problème de paramétrage n’aurait toujours pas été résolu. « Je me suis amusé à voter en décembre pour le concours de miss France 2023, signale Hrvoje Meden à 20 Minutes. Et mes quelques votes, cette fois encore, n’ont pas été facturés. » La friture sur la ligne fait désormais sourire l’intéressé : « Quand j’ai voté dans le cadre d’une émission de Laurent Mariotte, toujours sur TF1, en janvier ou février 2022, le paramétrage fonctionnait visiblement mieux : là, j’ai bel et bien été facturé. »