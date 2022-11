Cette image d’émission pour les jeunes lui colle à la peau. Et pourtant, « Touche pas à mon poste », présentée par Cyril Hanouna sur C8, attire surtout les téléspectateurs les plus âgés, selon des données que Le Monde a rassemblées. Entre la rentrée 2016 et la rentrée 2022, la part des téléspectateurs de plus de 50 ans a augmenté de 85 % avec 275.000 d’entre eux il y a six ans, contre 509.000 cette année.

Même si dans l’ensemble, la télévision semble être de plus en plus un média privilégié par les personnes plus âgées, les chiffres se confirment dans le détail : les 60 ans et plus sont 171 % plus nombreux devant l’émission du groupe Canal+ qu’en 2016. Alors que la proportion des 70 ans et plus a augmenté de 528 %.









Dans le même temps, la proportion de jeunes téléspectateurs a baissé. Les téléspectateurs âgés de 25 à 49 ans ne représentent plus que 9,2 % en 2022, contre 10,7 % en 2016. Enfin, pour la catégorie « élèves et étudiants » est passée de 215.000 individus à 99.000 en six ans, soit un recul de 54 %.