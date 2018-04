Interview de Laeticia Hallyday: Des experts en communication jugent sa prise de parole

Laeticia Hallyday le 21 janvier 2018 à Los Angeles — sipa

Laeticia Hallyday a donné sa première interview depuis la mort de Johnny.

Elle est actuellement en procès avec Laura Smet et David Hallyday.

Des experts en communication estiment que Laeticia Hallyday se défend maladroitement et que son image est définitivement écornée.

« Elle apparaît encore plus manipulatrice et dure », « elle communique très mal depuis le début », « elle est très mal conseillée »… Alors que Laeticia Hallyday a accordé une interview fleuve au Point, trois experts en communication ont analysé cette prise de parole forcément très attendue dans un contexte judiciaire tendu. Laura Smet et David Hallyday, les deux premiers enfants de Johnny Hallyday, contestent le testament qui les prive intégralement d’héritage, et réclament un droit de regard sur l’album posthume à paraître de leur père.

De son côté, Laeticia Hallyday s’était jusque-là retranchée derrière quelques proches pour la défendre des nombreuses attaques. Pour Philippe Moreau Chevrolet, communicant et président de MCBG Conseil, « ça ne marche plus de se faire défendre par des people, il faut prendre la parole soi-même. » Selon l’expert en communication, « Laeticia Hallyday est revenue très vite à son statut d’il y a 20 ans quand on la voyait comme une blonde intéressée. Elle aurait dû être à l’abri de ça après plus de 20 ans de mariage, des années difficiles, deux adoptions… Cette dégringolade dans l’opinion a été très rapide, j’ai été très surpris. »

« Le 20 heures, c’est pour les coupables »

Un autre expert en communication voit l’interview du Point comme une « tentative désespérée et mal fichue. Elle est trop et mal conseillée. Elle apparaît très dure dans cette interview en attaquant encore David et Laura. Elle essaye de se donner le beau rôle mais ça sonne faux. Tout le monde verra que c’est un stratagème grossier. »

Selon Philippe Moreau Chevrolet, « elle aurait dû aller dans un magazine de TF1. Pas le 20 heures, ça c’est pour les coupables. Mais un 7 à 8 par exemple. Pour montrer une sincérité. Le problème central, et c’est d’ailleurs assez injuste et violent, voire archaïque, mais c’est que les Français considèrent que la vraie famille de Johnny, ce sont ses enfants de sang. L’héritage, ça fait appel à quelque chose de viscéral c’est tout le monde. On a tous des parents, on se met à la place de Laura et David. »

« On dirait des phrases dictées par son avocat »

Dans sa très longue interview, Laeticia Hallyday raconte sa vie avec Johnny comme le sauvetage d’un homme perdu et malheureux auquel elle a donné une famille. « C’est sa ligne de défense depuis le début, analyse Philippe Moreau Chevrolet. Elle travaille son image mais elle a aussi un agenda judiciaire. Aujourd’hui c’est important dans ce genre de procès d’avoir l’opinion avec soi, parce qu’il y a une pression énorme sur les magistrats. »

Pour un autre spécialiste de la communication de crise, « les ficelles sont trop grosses. Sa façon de dire que Johnny décidait tout lui-même est un moyen de confirmer que l’album a bien été validé par le chanteur et que le contenu du testament était bien de son fait, pas de celui de Laeticia. Elle nie aussi l’existence d’un clan Boudou. On dirait des phrases dictées par son avocat… »

Pour Philippe Moreau Chevrolet, « Laeticia Hallyday ne s’en sortira pas avec des interviews. Il faut qu’elle fasse un geste, sans arrière-pensée, envers Laura et David, qu’elle concède que c’est douloureux pour eux de n’avoir aucun héritage. Il n’y a pas que sa propre image qui est en jeu mais aussi celle de Johnny, dont elle est désormais la gérante. L’image de Johnny a survécu à tout, de l’exil fiscal aux accusations de viol, mais cette affaire pourrait le renvoyer dans la zone des chanteurs ringards. Laeticia doit éviter ça à tout prix. »