VIDEO. «20 Minutes», un nouveau journal... avec vous

«20 Minutes», nouvelle version, a été lancé le 11 avril 2018. — MP/20Minutes

Le journal que vous avez entre les mains est le fruit de plusieurs mois de travail entre la rédaction et ses lecteurs. Dès que nous avons envisagé de revoir la maquette de votre journal, il nous a semblé évident de vous associer à ce projet. Puisque, dès l’origine, le souci du lecteur a été au cœur de la stratégie de 20 Minutes.

Vous, lecteurs, participez quotidiennement à la construction de l’info. Régulièrement, la rédaction vous demande votre avis sur les sujets d’actualité. L’importance de notre communauté #MoiJeune (plus de 4.000 membres) témoigne aussi de notre relation particulière avec les 18-30 ans, notre public naturel.

Une couleur, un émetteur

Une nouvelle maquette donc. Nous avons travaillé à rendre plus simple l’accès à nos contenus, à alléger le visuel de votre journal pour un meilleur confort de lecture. Cette nouvelle apparence comporte deux innovations de fond : d’abord la présence renforcée d’espaces mis à votre disposition.

Nous avons aussi donné un sens aux couleurs qui rythment le journal. Désormais, chacune des quatre couleurs utilisées correspond à un émetteur. Le bleu, couleur symbole de 20 Minutes, indique que les contenus ont été produits par la rédaction Actualité ou ses partenaires. Le vert est réalisé par la rédaction Magazine. Ces contenus ne sont pas revus par les annonceurs qui souhaitent mettre leur publicité spécifiquement dans ces pages. L’orange, c’est votre couleur, celle de notre communauté de lecteurs, des espaces signalés par le logo « 20 Minutes avec vous ». Enfin, le jaune correspond aux « contenus de marque » réalisés par une équipe spécifique, « 20 Minutes Production », ne dépendant pas de la rédaction.

Le journalisme doit intégrer les avis des lecteurs

Ces contenus respectent la charte de notre entreprise et notamment ne pas être en contradiction avec les principes humanistes qui y sont défendus. A 20 Minutes, nous sommes persuadés que si le journalisme demeure un des outils de la démocratie, il doit, plus que jamais, prendre en compte et intégrer les avis, les commentaires et les contributions des lecteurs.

>> Audiences One Global: «20 Minutes» toujours deuxième (et 1er sur le mobile)

Et quand nous embarquons avec nous plus de cinq millions de personnes chaque jour, la responsabilité est de taille. Responsabilité que la rédaction exerce en toute liberté, 20 Minutes étant aujourd’hui le seul grand média national indépendant de tout groupe financier, industriel ou commercial.