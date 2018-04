VIDEO. Laeticia Hallyday a choisi «Le Point» pour se confier et faire sa première interview

Laeticia Hallyday en 2016 à Paris. — Swan Gallet/WWD/Shutter/SIPA

Sa toute première prise de parole depuis le décès de son époux. Laeticia Hallyday a choisi d’accorder sa toute première interview depuis la mort de Johnny Hallyday et la bataille pour l'héritage au magazine Le Point, selon les informations du journaliste médias Renaud Revel.

Les propos de la veuve du Taulier ont été recueillis par Etienne Gernelle, le directeur de la rédaction du magazine. Cet entretien exclusif de 14 pages paraîtra ce jeudi, Laeticia Hallyday fera la couverture de l’hebdomadaire.

Un choix, fruit d’une longue réflexion

Le choix de ce média est le fruit d’une longue réflexion et aurait été soufflé par le communicant Mathieu Laine, un proche d’Emmanuel Macron. Le news magazine a été préféré à Match, Gala, VSD ou Le Parisien parce qu’il permettait de rompre avec une communication jugée trop « people » et d’incarner une « communication voulue cadrée et institutionnelle ».