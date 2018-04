Emmanuel Macron au 13H de TF1: Ce que vous réserve l'interview de Jean-Pierre Pernaut

Jean-Pierre Pernaut recevra Emmanuel Macron dans son JT de 13 Heures jeudi. — © JULIEN CAUVIN / TF1

« Inédit et inhabituel ». Comme l’explique TF1, le tête-à-tête qui aura lieu entre Emmanuel Macron et Jean-Pierre Pernaut jeudi prochain, s’annonce exceptionnel. Pour la première fois depuis la prise de ses fonctions, le président de la République s’invitera au JT de 13 Heures sur la Une, et répondra aux questions du chantre de l’artisanat français et de nos belles régions. 20 Minutes vous fait un petit topo sur ce que vous réserve cette étonnante rencontre.

Emmanuel Macron sur les bancs de l’école

A rendez-vous exceptionnel, cadre exceptionnel. C’est dans un petit village de l’Orne, que sera délocalisée cette interview d’un genre nouveau. Dans la petite commune de Berd’huis plus exactement, qui compte environ 1.100 habitants, précise le site d'Europe 1. « Un lieu qui symbolise la France et beaucoup de gens qui parfois peuvent se sentir oublier, par opposition à la "France des grandes villes" », explique le service de communication de la chaîne à 20 Minutes.

Autre nouveauté, c’est dans une école qu’Emmanuel Macron répondra aux questions de Jean-Pierre Pernaut. Un dispositif proposé par le présentateur du 13 Heures de TF1, qui « considère que tout commence à l’école ». Aucune autre précision n’a été apportée par la chaîne, impossible de savoir si le président de la République se mettra dans la peau d’un écolier, et le journaliste dans celui d’un l’instituteur, ou encore si une dictée fera partie du programme.

Une édition spéciale

Cette interview aura lieu dans le cadre d’une édition spéciale du 13 Heures, retransmise en direct sur LCI, la chaîne d’information en continu de TF1. L’entretien devrait durer environ une heure, et ne se résumera pas en un classique exercice de questions-réponses. « Cette interview sera enrichie de courts sujets et de reportages et témoignages, via lesquels des Français pourront interpeller ou s’adresser au chef de l’Etat », a déclaré Thierry Thuillier, le directeur de l’information du groupe. Une heure où quelques reportages « émailleront l’interview menée par Jean-Pierre Pernaut, tous comme des sujets du moment pour le faire réagir », ajoute le service de communication.

Ce qu’on aimerait voir

Si on a déjà hâte de découvrir cet entretien hors du commun, on rêve secrètement de grands moments d’anthologie et de séquences inoubliables. On aimerait voir Jean-Pierre Pernaut et Emmanuel Macron se balader tranquillement dans les rues de Berd’huis, et discuter avec fougue de la beauté des paysages normands. Et dans nos rêves les plus fous, pourquoi pas une petite dégustation de fromages de la région, accompagné d’un petit verre de rouge ? La réalité sera probablement décevante (comme souvent), mais sait-on jamais.