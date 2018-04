Emmanuel Macron au 13H de TF1 jeudi pour un grand entretien en direct avec Jean-Pierre Pernaut

Le Président Emmanuel Macron lors de son interview télévisée sur TF1 le 15 octobre — Philippe Wojazer/AP/SIPA

Emmanuel Macron sera l’invité jeudi 12 avril du journal de 13H de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, pour un grand entretien en direct, a annoncé samedi la chaîne. « TF1 avait réalisé la première interview télévisée du président Macron en octobre, et nous souhaitions proposer l’interview du premier anniversaire de son élection mais ce qui nous a surtout motivés, c’est le contexte du moment ; aujourd’hui, les sujets qui touchent à la vie quotidienne des Français sont au premier plan », a expliqué le directeur de l’information du groupe TF1 Thierry Thuillier.

Durant cette émission spéciale d’une heure, Jean-Pierre Pernaut interviewera le chef de l’Etat sous une forme inédite, puisque « cette interview sera enrichie de courts sujets et de reportages et témoignages, via lesquels des Français pourront interpeller ou s’adresser au chef de l’Etat », ajoute-t-il.

Une partie consacrée à l’actualité économique et sociale

Les sujets abordés seront nombreux, avec une partie consacrée à l’actualité économique et sociale. « Ce sera la première fois que le président s’exprimera dans une interview sur les mouvements sociaux en cours à la SNCF, chez les étudiants », note Thierry Thuillier. Ce dernier précise qu’au-delà de ce « malaise social », Jean-Pierre Pernaut abordera des questions comme « la fracture sociale et territoriale en matière de santé et d’hôpitaux, la désertification dans certaines régions, les retraités et le pouvoir d’achat (CSG, taxe d’habitation…), la limitation de vitesse à 80 km/h, la sécurité et le terrorisme ».

Enfin, « nous aborderons les enjeux à venir : alors que le Président multiplie les réformes, quel est son cap, quelle France imagine-t-il d’ici la fin de son mandat ? »

Troisième interview télévisée seulement

Il s’agira seulement de la troisième interview accordée à une chaîne française par le président depuis son élection au printemps 2017. Après avoir renoncé à la traditionnelle interview du 14 juillet, il avait été l’invité du 20H de TF1 en octobre, puis de celui de France 2 en décembre.

Lors d'un déplacment jeudi au CHU de Rouen, interrogé par des journalistes sur la grève à la SNCF, le chef de l’Etat, dérogeant à son habitude de s’en tenir au sujet de sa visite, s’était toutefois exprimé brièvement, évoquant avec prudence des « protestations tout à fait légitimes » qui nécessitent « des explications » mais « ne doivent pas empêcher le gouvernement de gouverner ».