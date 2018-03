« Pendant des décennies, nos reportages étaient racistes. Pour surmonter ce passé, nous devons le reconnaître. » Dans son éditorial du numéro d’avril de l’édition américaine de National Geographic, la rédactrice en chef Susan Goldberg affirme que le magazine doit faire son « examen de conscience ».

