VIDEO. Comme Canal+ et Free, Orange se dit «prêt à couper TF1»

BRAS DE FER Canal+ a déjà stoppé la diffusion des chaînes TF1, et Free s'apprête à le faire...

Une boutique de l'opérateur Orange (illustration). — P.Huguen/AFP

Vous vous souvenez du film Over the top, alias Le bras de fer, avec Sylvester Stallone ? Le groupe TF1 en propose actuellement le remake avec les opérateurs comme « adversaires ». Alors que Canal+ et Free ont décidé l'interruption de la diffusion des chaînes TF1, Orange pourrait être le prochain.

Pour rappel, TF1 demande le paiement de droits de diffusion, chiffrés à plusieurs dizaines de millions, de la part des opérateurs qui les retransmettent via leurs box. SFR et Bouygues ont signé, pas les autres.

Orange a été assigné en justice par TF1

Le PDG d’Orange, Stéphane Richard, se dit ainsi « prêt à couper TF1 » dans une interview accordée au Figaro. « Nous ne voulons pas priver nos clients de TF1, explique-t-il. Mais nous ne signerons pas un accord comportant une clause de rémunération pour des contenus disponibles gratuitement sur d’autres canaux. »

Début février, Orange révélait avoir été assigné en justice par TF1 pour cesser de diffuser ses chaînes faute d’avoir signé le nouveau contrat de distribution. Ce qui ne devrait donc plus tarder, et se traduire par une baisse encore plus importante des audiences de la première chaîne. Qui cédera alors en premier ?