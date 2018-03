VIDEO. Guerre avec Canal+: Combien de temps TF1 peut-il tenir?

L'arrêt de la diffusion des chaînes TF1 par Canal+ n'est pas sans conséquence pour la première chaîne. — LODI Franck/SIPA

TF1 veut obtenir le paiement de droits de diffusion de la part des opérateurs qui les retransmettent via leurs box.

TF1 a réussi à signer de nouveaux contrats avec SFR et Bouygues Telecom, mais pas avec Canal+, ni avec Orange.

Selon Maxime Saada, la redevance demandée pour cinq ans par TF1 se chiffre à plusieurs dizaines de millions d'euros.

Le conflit a pris en otages les téléspectateurs ces derniers jours. Le groupe Canal+ a interrompu la diffusion des chaînes du groupe TF1, faute d’arriver à un accord commercial avec ce dernier dont il dénonce « les exigences financières déraisonnables et infondées ». TF1, qui fournissait jusqu’ici ses chaînes en clair gratuitement, veut obtenir le paiement de droits de diffusion de la part des opérateurs qui les retransmettent via leurs box.

>> A lire aussi : TF1 bientôt indisponible sur les box Orange et Free, les téléspectateurs sont «dégoûtés»

Chez les abonnés Canal +, un écran noir remplace désormais les programmes de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI depuis quelques jours. Et la première chaîne voit déjà ses audiences s’effondrer. The Voice a perdu 900 000 téléspectateurs ce week-end tandis que le magazine people 50' inside samedi soir était au plus bas avec seulement 2 380 000 téléspectateurs, soit 14,7 % du public (contre 3,26 millions de téléspectateurs et 18.1 % de PDA la semaine passée), rappelle Le Figaro. Combien de temps TF1 peut-il tenir à ce rythme ?

« Le risque, c’est de se créer de nouvelles habitudes »

Difficile de donner une date de fin d’un conflit assez inédit sur le petit écran. Mais, une chose est sûre : ni TF1, ni Canal + n’ont intérêt à faire durer la guerre trop longtemps. « La baisse des audiences se ressent tout de suite, elle vient frapper le portefeuille et avec le retour de Koh-Lanta le 16 mars prochain, cela ne va pas être possible de continuer comme ça », indique Virginie Spies, analyste des médias et auteure de la chaîne YouTube Des médias presque parfaits. Sans oublier le danger pour la première chaîne de perdre des fidèles pour de bon.

« On apprécie un programme parce que c’est un rendez-vous et le risque à long terme c’est de se créer de nouvelles habitudes, de découvrir un nouveau JT et de ne plus revenir », reprend la spécialiste des médias. D’où l’importance de trouver un accord avant le retour de Koh-Lanta. Le premier épisode permet au spectateur de faire connaissance avec les personnages (dans le cas de Koh-Lanta : Le retour des héros, de les retrouver).

« Un accord dans les prochains jours »

Et Canal + ne va pas non plus tenir très longtemps le bras de fer. Dans cette histoire, c’est le public qui est puni. « Le groupe ne répond pas à son contrat avec le spectateur », insiste François Jost, professeur émérite en sciences de l’information et de la communication à l’université Sorbonne nouvelle Paris-III. Canal + pourrait également perdre des clients, même si le directeur général du groupe Maxime Saada s’est voulu rassurant ce lundi.

« Il est très clair pour nos abonnés, qui nous soutiennent, qu’il n’est pas question pour eux de payer pour une chaîne gratuite », a-t-il expliqué au micro de Philippe Vandel sur Europe 1. « On a bon espoir de trouver un accord dans les jours prochains », a-t-il poursuivi.

Mais il ne faut pas oublier que, pour Canal +, il existe d’autres enjeux. « Celui de la Coupe du monde [TF1 et beIN Sports se partagent les droits de diffusion] au mois de juin. Personne ne peut se passer de ça, c’est le moment où on achète le plus de télévision », poursuit Virginie Spies. TF1 et Canal + vont devoir entrer en négociation très vite (au moins avant le mois de juin).