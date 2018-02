Une grave crise interne. Noël Mamère aurait décidé de quitter Le Média, selon une journaliste de France Culture. L’ancien député écologiste de la Gironde évoque l’« atmosphère » au sein du site d’information dirigé par des proches de La France insoumise, après l’annonce vendredi du limogeage de la rédactrice en chef Aude Rossigneux, mais aussi des « raisons journalistiques » dans le traitement du conflit syrien.

Noël Mamère @ActuNoel_Mamere annonce qu'il quitte #LeMedia @FCulture_Pol @FC_actu @franceculture en raison de "l'atmosphère" autour du départ d' @ARossigneux et de "raisons journalistiques" dans le traitement du conflit syrien — Sophie Delpont (@Sophie_Delpont) February 26, 2018

« Je suis très perturbé par cette affaire »

L'ex-maire Europe Écologie-Les Verts de Bègles mettrait ainsi fin à son bref retour au journalisme, sa carrière d’origine. « Qu’est-ce qui me vaut ce traitement d’une violence et d’une brutalité qui me laisse dans un état de sidération. Une brutalité qui n’est pas exactement conforme à l’idée que chacun se fait d’un « management » de gauche. Une brutalité qui serait peut-être un sujet pour Le Média si elle était le fait d’un Bolloré… », a dénoncé Aude Rossigneux dans une lettre adressée au comité de pilotage — qui comprend notamment Sophia Chikirou et Gérard Miller, le psychanalyste et documentariste — et publiée par Electron libre. Nul doute que son départ a divisé la rédaction du pureplayer lancé le 15 janvier.

« Je suis entré au Média comme un homme libre et pour le moment, j’exerce mon métier en toute liberté et sans contrainte. Mais je dois avouer que je suis très perturbé par cette affaire et je prendrai une décision lorsque je serai au fait de ce qui se déroule vraiment au sein de la rédaction », avait alors réagi Noël Mamère dans les colonnes du Parisien.

Anne Demoulin