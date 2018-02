VIDEO. Europe 1: Julie Gayet esquive la directrice de la rédaction de «Closer»

Julie Gayet à Cannes le 17 mai 2017. — NIVIERE/VILLARD/SIPA

Julie Gayet a esquivé une autre invitée d’Europe 1. La comédienne a été interrogée par Patrick Cohen ce jeudi sur son travail dans la maison de production Rouge International qu’elle a créée avec Nadia Turincev en 2007. Grave, de Julia Ducournau, est nommé six fois aux Césars. Visages Villages, d’Agnès Varda et JR [Rouge International est co-producteur], et L’insulte, de Ziad Doueiri, pourraient de leur côté rafler une statuette aux Oscars.

« Je m’en vais ! »

A la fin de l’interview, Philippe Vandel a annoncé l’arrivée de la directrice de rédaction de Closer. « On va parler de l’héritage de Johnny avec Laurence Pieau, la patronne de Closer… ça me fait bizarre de dire ça devant Julie Gayet ». Le tabloïd avait révélé la liaison entre François Hollande et la Julie Gayet en 2014.

Ce matin, à 9h30 sur Europe 1, passage de relais tendu entre Patrick Cohen qui finissait une interview de Julie Gayet et Philippe Vandel qui commençait une interview de Laurence Pieau (Patronne de Closer) ...#E1Matin #VillageMédias pic.twitter.com/NbcdicwGiz — The-best-man-57 (@The_best_man_57) February 15, 2018

La compagne de l’ancien président de la République n’a pas pu se retenir de quitter le plateau. « Je m’en vais ! », a-t-elle dit sur un ton rieur avant de s’exécuter.