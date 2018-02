Aides privées et publiques à la presse: Selon Mediapart, «l’argent public va d’abord aux plus riches»

FINANCEMENT Selon Mediapart, ce sont les oligarques les plus riches qui se partagent la plus grosse part des aides directes de l’État…

Un article de Mediapart publié mardi s’attaque à la question des aides privées et publiques à la presse alors que le bilan des aides à la presse pour 2016 vient d’être rendu public. L’article, écrit par Laurent Mauduit, confirme le constat « choquant » des années précédentes : « ce sont les oligarques les plus riches, ceux qui ont fait main basse sur les plus grands titres de la presse quotidienne nationale, qui se partagent la plus grosse part des aides directes de l’État ».

Ils « raflent aussi une bonne part des aides privées »

Mediapart note également que « ces milliardaires, parmi lesquels figurent Bernard Arnault, Serge Dassault, Xavier Niel ou encore Patrick Drahi, sont aussi ceux qui raflent une bonne part des aides privées qu’offrent, pour des raisons loin d’être désintéressées, les grands oligopoles du secteur, comme Google, Facebook ou la fondation du multimilliardaire Bill Gates ».

Selon le bilan. Sur les 79.657.023 euros qui ont été distribués en 2016 sous la forme d’aides publiques directes à la presse, les plus grosses fortunes se retrouvent tout en haut du tableau. Au premier rang, on trouve Bernard Arnault pour Aujourd’hui en France (7,9 millions d’euros) ; ensuite Patrick Drahi pour Libération (6,3 millions d’euros) ; Serge Dassault pour Le Figaro (5,7 millions d’euros) ; Matthieu Pigasse et Xavier Niel pour Le Monde (5 millions d’euros). « L’argent public va d’abord aux plus riches ! », constate l’auteur de l’article.