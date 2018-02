Mark Zuckerberg se fait casser la figure par Wired

Oeil au beurre noir, ecchymoses, lèvre en sang… Qu’est-il arrivé à Mark Zuckerberg sur la couverture de Wired de mars 2018 ? L’artiste new-yorkais Jake Rowland a refait le portrait du patron de Facebook. Il a mélangé un portrait de Mark Zuckerberg avec un mannequin - maquillé pour avoir l’air battu- qui lui ressemble.

Nicholas Thompson, rédacteur en chef du magazine et co-auteur du papier, voulait une image qui correspondait à la thèse de l’article. Mark Zuckerberg est au milieu d’une bataille difficile et il a été frappé comme jamais il ne l’avait été auparavant. Maintenant, il change sa stratégie de manière positive et il est persuadé qu’il va gagner. De son côté, l’artiste s’est jeté sur l’opportunité.

COVER STORY: For two years, it’s been hell inside of Facebook. 51 current and former employees paint a picture of a company grappling with the problems it’s caused, and a CEO whose techno-optimism is circling the drain as he tries to fix them https://t.co/mAQJm3rYCp pic.twitter.com/IK2fArcC6i