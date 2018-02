Affaire Jeremstar: Pascal Cardonna, alias «Babybel», a voulu se suicider trois fois

MEDIAS Ce proche de Jeremstar est visé par une plainte pour « viol aggravé », « corruption de mineur » et « agression sexuelle »…

Jeremstar n’est pas le seul à être dans la tourmente. Un de ses proches, Pascal Cardonna, alias «Babybel», est lui aussi mis en cause, visé par une plainte pour « viol aggravé », « corruption de mineur », « agression sexuelle » et « recours à la prostitution ». Invité sur le plateau de Quotidien jeudi soir, ce cadre de France Bleu a confié avoir songé se suicider trois fois depuis le début de cette affaire.

« Non pas que j’avais des choses à me reprocher, mais c’est tellement injuste, c’est tellement dur à vivre cet acharnement », a également expliqué Pascal Cardonna sur TMC, rapporte Francetvinfo.fr. « S’ils avaient ôté ma vie, je leur aurais donné raison et aujourd’hui Pascal Cardonna serait coupable », a-t-il ajouté.

« C’est vrai que c’était parfois trash, je l’assume et le reconnais »

Alors que l’affaire suit son cours, un nouveau protagoniste a fait son entrée cette semaine : le paparazzi Jean-Claude Elfassi, accusé d’avoir manipulé les plaignants, qui pourraient alors retirer leur plainte. « Rien n’était vrai, les jeunes qui ont déposé plainte, qui ont raconté des mensonges, se rétractent », a affirmé Pascal Cardonna dans Quotidien.

Mais s’il nie les accusations (il aurait d’ailleurs déposé plainte « pour diffamation et atteinte à la vie privée »), et pointe du doigt des conversations Snapchat « sorties de leur contexte », il reconnaît que son comportement peut étonner. « C’est vrai que c’était parfois trash, je l’assume et le reconnais, mais dans le fond je n’ai jamais eu l’intention de nuire ou d’aller jusqu’au bout », affirme-t-il.