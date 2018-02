Arnaud Lagardère: «Nous travaillons sur un nouveau Europe 1»

Un micro aux couleurs de la radio Europe 1. — FRED DUFOUR / AFP

Encore des réajustements en vue. « Nous travaillons sur un nouveau Europe 1 en septembre, c’est un peu trop tôt pour en dire plus (…) mais si les audiences sont encore au même niveau entre 6,5% et 7,5%, nous devrons faire d’autres changements significatifs », a averti Arnaud Lagardère au cours d’une conférence téléphonique à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires annuel du groupe.

« Ça ne nous fait pas plaisir »

Lagardère n’espère pas redresser cette année les comptes de sa radio Europe 1, déjà dans le rouge l’an passé, a indiqué le patron du groupe Arnaud Lagardère jeudi. L’audience de la station a atteint un nouveau plus bas historique en janvier. « Nous nous attendons à une perte cette année aussi, même si ce n’est pas significatif [pour le groupe Lagardère] mais ça ne nous fait pas plaisir », a-t-il noté.

Lagardère ne publie pas le détail de son chiffre d’affaires pour Europe 1 mais indique que l’activité de son pôle radio a cédé 6,7 % au quatrième trimestre 2017 malgré une bonne santé des radios à l’international. Le groupe continue « à réduire les coûts de façon prudente » et s’efforce « de résoudre certains problèmes » mais les changements devraient être mineurs jusqu’à la prochaine rentrée de septembre, a expliqué le responsable qui a repris personnellement les rênes de la radio.

L’audience au plus bas

Europe 1 est tombée à 6,6 % d’audience cumulée en novembre-décembre 2017, selon les chiffres de Médiamétrie publiés en janvier, soit 1,5 point de moins qu’un an plus tôt. La station enfonce ainsi son précédent plus bas historique (7,1 %) atteint au printemps 2017 et n’est plus que la 7e station de France derrière France Bleu.