Détention en Turquie: Le journaliste Loup Bureau raconte les conditions de sa captivité

Il y a de ça six mois, Loup Bureau retrouvait le sol français, après plus de cinquante jours de détention en Turquie, soupçonné d’appartenir à une « organisation terroriste armée ». Lundi, le journaliste a dévoilé sur Twitter des souvenirs de prison, des affaires qu’il a récupérées dans sa cellule avant de partir, des « vestiges de sa détention », tel qu’il les qualifie. Entre autres, la liste de produits qu’il pouvait acheter en prison ou encore des petits mots qu’il échangeait avec l’un des gardiens.

Dans ce thread (un fil de plusieurs messages) publié sur Twitter, on y apprend que Loup Bureau a dû attendre trois semaines avant d’apprendre l’existence d’un petit marché au sein de la prison, ou encore que le journaliste a entrepris quelques jours une grève de la faim.

Ça, c’est la liste de tout ce qu’on peut acheter dans une prison de haute de sécurité en Turquie. Il y’a un petit marché au sein même de la prison. Je ne l’ai appris qu’au bout de 3 semaines. Au départ les gardiens ne passaient jamais me demander ce dont j’avais besoin. pic.twitter.com/Wfcy8aDQZu

Peu de gens le savent, mais j’ai débuté une grève de la faim à partir du 31 août, alors que cela faisait un peu plus d’un mois que j’avais été arrêté. J’étais désespéré, et ce dont j’avais le plus besoin à ce moment-là, c’était des nouvelles de mes proches.