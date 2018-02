Radio France: Révoqué la semaine dernière, Mathieu Gallet se veut rassurant pour la transition

Révoqué la semaine dernière, Mathieu Gallet se veut rassurant pour la transition — SADAKA EDMOND/SIPA

Une situation apaisée ? Mathieu Gallet, révoqué la semaine dernière de la présidence de Radio France par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), a assuré lundi qu’il allait « consacrer les jours qui viennent à l’entreprise afin que la transition se déroule dans les meilleures conditions possible ».

Mathieu Gallet a annoncé notamment qu’il rencontrerait ce mardi Jean-Luc Vergne, le doyen du conseil d’administration de Radio France qui doit assurer l’intérim à la tête du groupe à partir du 1er mars, selon des propos rapportés sur Twitter par des salariés et par le SNJ Radio France, et confirmés par la direction.

Un conseil d’administration sera en outre convoqué « avant la fin du mois ».

Aucun commentaire sur la décision du CSA

Mathieu Gallet, qui rencontrait les salariés du groupe pour la première fois depuis la décision du CSA, n’est pas revenu sur le verdict du régulateur et n’a pas fait de commentaires sur cette affaire, orientant son discours sur l’avenir de la radio publique.

« Les résultats et la transformation de l’entreprise engagée depuis plus de trois ans sont les meilleurs atouts de Radio France. Radio France est devenu un média global, un lieu culturel unique, elle a pris de l’avance elle est plus agile et il faut continuer », a salué le dirigeant.

« Vous avez les clés, vous pouvez compter sur les deux forces de Radio France », ses valeurs d’une part, son audace et sa capacité à se réinventer d’autre part, a-t-il assuré aux salariés, avant de leur lancer sous les applaudissements de l’assistance : « j’ai confiance en Radio France et en vous tous. »

Vers un éventuel recours devant le Conseil d’Etat

Pour rappel, le CSA a décidé de mettre un terme aux fonctions de Mathieu Gallet après sa condamnation pour «favoritisme» lorsqu’il dirigeait l’INA, répondant aux voeux du gouvernement qui réclamait son départ.

La défense de Mathieu Gallet, qui a fait appel de la condamnation en justice, a réservé sa décision quant à un éventuel recours devant le Conseil d’Etat. Son départ étant fixé au 1er mars par le CSA, un recours peut théoriquement être examiné avant cette date.