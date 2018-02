Les abonnés d'Orange privés du replay des chaînes du groupe TF1

ECONOMIE Les négociations entre le groupe télé et le fournisseur d'accès à Internet ont échoué et ce sont les consommateurs qui en font les frais...

Le siège du groupe TF1 à Boulogne-Billancourt. — LUDOVIC MARIN / AFP

Si vous possédez une box Internet Orange, vous n’avez plus accès à MyTF1, c’est-à-dire au replay des chaînes du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX [ex-NT1], TF1 Séries Films [ex-HD1]​ et LCI), depuis minuit ce jeudi. Les deux parties, en négociation depuis deux ans, n’ont pas trouvé de terrain d’entente et c’est le consommateur qui en fait les frais. Le contrat ayant expiré le 31 janvier, Orange n’est plus autorisé à vendre les services de TF1 à ses abonnés.

« Constatant qu’Orange poursuit l’exploitation commerciale de ses chaînes sans contrat, le groupe TF1 entend utiliser tous les moyens juridiques à sa disposition pour faire valoir ses droits », annonce le groupe télévisuel dans un communiqué. Son PDG, Gilles Pelisson, ajoute : « Notre objectif reste de trouver un accord équilibré et équitable pour offrir aux téléspectateurs abonnés d’Orange une expérience à forte valeur ajoutée autour de nos programmes. »

Message du Groupe TF1 pic.twitter.com/TQqtpOKFL0 — Groupe TF1 (@GroupeTF1) February 1, 2018

Les abonnés d’Orange devront, en attendant qu’un accord soit trouvé, se rendre directement sur le site ou l’appli du groupe TF1 pour accéder aux programmes. En juillet, une mésaventure similaire était arrivée aux abonnés de SFR.

Un accord trouvé avec SFR-Altice et Bouygues

En 2016, le groupe télévisuel a engagé des discussions avec les opérateurs pour obtenir une rémunération pour la fourniture de ses chaînes en clair, qu’il fournissait jusque-là gratuitement. Au départ unanimement opposés à ce changement, les opérateurs ont, pour certains, changé d’avis en acceptant négocier la facturation de services additionnels avec le groupe.

>> A lire aussi : TF1 met fin à la diffusion de ses chaînes sur le réseau SFR, qui dénonce une «tentative de prise d'otage de ses clients»

TF1 a mis en avant son offre « TF1 premium » enrichie de nouvelles fonctionnalités, tout en exigeant en retour une forte hausse de la rémunération de ces services.

En novembre le groupe a signé un premier accord avec l’opérateur Altice-SFR. Fin janvier, il a passé un accord avec Bouygues Telecom (qui, comme TF1, appartient au groupe Bouygues). Avec Iliad, la maison mère de Free, TF1 dispose d’un délai un peu plus long pour négocier.