Un détenu tué dans sa cellule de la prison de Luynes

Un détenu du centre pénitentiaire de Luynes (Bouches-du-Rhône) a été tué dans la nuit de samedi à ce dimanche dans sa cellule, par son codétenu, a annoncé le parquet, confirmant une information du quotidien La Provence. Une enquête a été ouverte pour « assassinat », ce qui suppose donc préméditation, a précisé le procureur de la République d’Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, en soulignant que ce dossier basculera lundi en information judiciaire, également pour « assassinat », avec donc la saisine d’un juge d’instruction.

La victime, âgée de 23 ans, purgeait une peine de deux ans pour trafic de stupéfiants et était libérable dans quinze jours. Le jeune homme avait été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille. Selon les premiers éléments de l’enquête, il serait décédé suite « à une pluie de coups » ayant causé un trauma crânien, a indiqué le procureur d’Aix. Quand les surveillants ont été alertés des faits, vers 02h00 du matin ce dimanche, la victime était inerte au sol.

L’agresseur, âgé de 23 ans également, purgeait une peine de sept ans, également pour trafic de stupéfiants et violences aggravées, et était libérable en 2028. Il avait été condamné lui par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence. Il se trouve actuellement en garde à vue avant sa présentation devant un juge des libertés et de la détention.