Cette fois-ci, c’est la bonne. Après une ouverture retardée par des problèmes techniques, la « piscine » du MuCem va bel et bien voir le jour. Vendredi, un rapport sur ce projet de « MuCem-Plage », qui vise à transformer le bassin au pied du MuCem, initialement prévu pour être un port, en un véritable espace de baignade où piquer une tête, sera soumis au vote. 20 Minutes fait le point.

Quel est le projet concrètement ?

Dans le rapport soumis au vote vendredi, la municipalité propose d’aménager et équiper la darse Est de l’esplanade du J4 à Marseille, ainsi que ses terre-pleins attenants, « pour l’ouvrir gratuitement à la baignade durant les trois mois d’été dans le respect des réglementations en vigueur ». Et d’ajouter : « Il s’agit notamment de mettre en place un dispositif de surveillance de baignade, des équipements de sécurisation et d’accessibilité pour tout public, ainsi que des services publics permettant d’accueillir les usagers dans des conditions de confort optimales. » Des aménagements qui doivent être réversibles, selon l’adjoint au maire chargé du littoral, Hervé Menchon, qui porte ce projet, actuellement pensé par le bureau d’études Pierre Louis.

Dans le détail, le futur « MuCem-Plage » comportera notamment une infirmerie et des consignes. « Il y aura des toilettes, mais pas forcément de douche », ajoute l’élu, qui précise : « L’idée est peut-être d’ajouter dans ce bassin une ligne de nage pour un public à l’activité plus sportive, mais ce n’est pas la caractéristique de cette opération de MuCem-Plage, qui se veut ludique et balnéaire. » Aussi, l’adjoint au maire « souhaite pouvoir avoir un plongeoir, mais dans le cadre d’une activité encadrée avec une sensibilisation au danger des plongeons. C’est aujourd’hui une pratique ancrée à Marseille mais pirate et dangereuse ». Chaque année, de nombreux Marseillais sautent du haut de la Corniche Kennedy, malgré l’interdiction de cette pratique en raison de sa dangerosité. Le phénomène a même fait l’objet d’un film sorti en 2017.

Comme d’autres plages à Marseille, la baignade sera surveillée dans ce bassin, qui a la particularité d’être abrupt. « Il y a quand même des marées et donc du courant dans ce bassin, note Hervé Menchon. On envisage ainsi des bouées de repos, peut-être des dispositifs qui brisent les courants ou au contraire qui l’utilisent pour un effet de piscine à vague. » L’élu promet par ailleurs une surveillance de la qualité de l’eau de baignade à l’image de celles déjà pratiquées ailleurs sur le littoral.

Reste à régler la question de l’ombre, sur une plage en bitume où le mercure risque de vite monter. « Il apparaît aujourd’hui qu’avec les canicules et les chaleurs excessives, les gens ont pris conscience des dangers du soleil et il y a une vraie demande d’ombre désormais, constate Hervé Menchon. Brumisateur ou pas de brumisateur ? Parasol ou pas de parasol ? Tout ça fait déjà l’objet d’une phase d’analyses. »

C’est pour quand ?

La création de cette piscine était sur la table depuis plusieurs mois et aurait même dû se produire l’été dernier. Mais un contretemps technique est venu retarder cette ouverture. « Il faut transformer cet espace prévu pour nautisme en un espace pour un usager humain, rappelle Hervé Menchon. C’est un bassin très profond avec un creux de 3 m dessous, donc on a l’obligation d’avoir un dispositif anti-houle au risque d’avoir un véritable piège à humain. »

Cette contrainte désormais ajoutée au dossier, l’adjoint au maire espère une ouverture prochaine. « Dans un premier temps, l’agenda de ce bassin sera calé sur celui de la saison balnéaire, qui commence en 2024 le 1er juin », indique Hervé Menchon. Les saisons 2024 et 2025 serviront d’expérimentation au projet, avant une « pérennisation » dont la forme reste à définir. Le bassin ne sera toutefois pas ouvert jour et nuit pour des raisons de sécurité.

Combien ça coûte ?

Dans la délibération votée vendredi, la mairie de Marseille prévoit un budget de 1.860.000 € entre 2023 et 2026, et notamment 807.168 € en 2024 et 835.632 € en 2025, dont une partie devrait être prise en charge par le conseil départemental et l’Etat à travers l’Agence de l’Eau.