Les chiffres, terribles, parlent d’eux-mêmes. Selon un décompte de l’AFP, depuis le début de l’année, 42 personnes ont été tuées à Marseille dans des violences liées au trafic de stupéfiants, dont trois victimes dites collatérales. Face à cette dure réalité, le collectif Trop jeune pour mourir réclame au maire de Marseille un lieu de mémoire pour les victimes des règlements de comptes et leurs familles.

Dans une lettre datée du 9 octobre adressée au maire de la ville Benoît Payan que 20 Minutes a pu consulter, le collectif demande « un lieu de commémoration et de souvenir afin de reconnaître la douleur et les maux profonds qui touchent nos quartiers populaires » qui serait « à disposition des familles, des habitant.es, de l’ensemble des Marseillais.es ». Ce lieu serait le « moyen de se souvenir mais aussi d’espérer à meilleur pour notre ville et sa jeunesse ».

Des contacts avec la mairie

A l’heure où ces lignes sont écrites, la lettre a également été signée par les Syndicats des quartiers populaires de Marseille, le collectif du 5 novembre, le syndicat Sud Santé, l’antenne du 15e arrondissement du Secours populaire et Delphi’cité. « Nous sommes en contact avec le cabinet du maire et la mairie ne semble pas contre », affirme Hassen Hammou, fondateur du collectif Trop jeune pour mourir, qui indique qu’une journée commémorative au mois de novembre est par ailleurs en préparation.

Proche de l’écologiste Hervé Menchon, Hassen Hammou précise avoir par ailleurs sollicité l’adjoint au maire pour qu’il porte à son tour cette question auprès du maire. Avec, en toile de fond, l’espoir que cette revendication soit débattue lors du prochain conseil municipal prévu le 20 octobre prochain. Des contacts que l’élu confirme. « Mais pour le moment, je n’ai pas encore eu la discussion avec le maire sur le sujet », explique-t-il à 20 Minutes. Et de lancer : « Je voyais cela sous la forme d’une plaque, et je ne suis pas certain qu’il y ait la nécessité d’un rapport au conseil municipal pour que cela se fasse. » Selon des statistiques communiquées par le parquet de Marseille, 198 personnes sont mortes dans des règlements de comptes à Marseille entre 2013 et 2022.